दिल्ली सफदरजंग अस्पताल के ICU से डिस्चार्ज मरीजों के लिए जरूरी खबर, शुरू हुई ये खास सुविधा

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में एक अहम पहल करते हुए ICU से डिस्चार्ज हुए मरीजों के लिए समर्पित क्रिटिकल केयर फॉलो-अप क्लिनिक शुरू किया है. यह सेवा सरकार के ई-संजीवनी ओपीडी (e-Sanjeevani OPD) टेलीमेडिसिन पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी, जिससे मरीज और उनके परिजन घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे.

देश के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में से एक सफदरजंग अस्पताल ने ICU से बाहर आए मरीजों की निरंतर देखभाल को ध्यान में रखते हुए यह नई सुविधा शुरू की है. यह क्लिनिक खास तौर पर उन मरीजों के लिए बनाया गया है जिन्हें ICU से छुट्टी मिलने के बाद भी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

ई-संजीवनी पोर्टल से घर बैठे मिलेगी विशेषज्ञ सलाह

इस सेवा के तहत मरीज और उनके परिवार ई-संजीवनी ओपीडी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों से सीधे परामर्श ले सकेंगे. यह क्लिनिक हर मंगलवार और गुरुवार सुबह 10 से 11 बजे तक संचालित होगा, जिससे मरीजों को अस्पताल आने की जरूरत कम पड़ेगी और उन्हें समय पर मार्गदर्शन मिल सकेगा.

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ICU से बाहर आने के बाद भी कई समस्याओं का सामना

क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. अनिर्बन होम चौधरी के अनुसार, ICU से बाहर आने के बाद कई मरीजों को शारीरिक कमजोरी, याददाश्त से जुड़ी समस्याएं या अन्य जटिलताओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में व्यवस्थित फॉलो-अप सेवाओं की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी. यह पहल उसी कमी को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इस नई सुविधा का उद्घाटन आज 14 मार्च को सफदरजंग अस्पताल के निदेशक डॉ. संदीप बंसल ने किया. कार्यक्रम में अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. चारु बंबा भी मौजूद रहीं. इसके साथ ही सभी अतिरिक्त मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और क्रिटिकल केयर मेडिसिन टीम के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे.

अस्पताल प्रशासन का मानना है कि यह क्लिनिक ICU से ठीक होकर घर लौटे मरीजों की रिकवरी प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा. नियमित फॉलो-अप और विशेषज्ञ सलाह के जरिए मरीजों को संभावित जटिलताओं से बचाने में मदद मिलेगी और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा.

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