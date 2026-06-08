'AAP का तो बीजेपी में विलय...' INDIA Bloc की बैठक में शामिल न होने पर कांग्रेस नेता का बयान

दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी और द्रविण मुनेत्र कषगम् शामिल नहीं होगी. दोनों राजनीतिक दलों के इस फैसले पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता उदित राज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

राज ने दावा किया है कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल आम आदमी पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाए. INDIA गठबंधन की आज की बैठक में आम आदमी पार्टी (AAP) और डीएमके (DMK) के शामिल न होने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, 'इससे उन्हें ही नुकसान होगा और वे कमजोर पड़ेंगे. हम नहीं चाहते कि डीएमके कमजोर हो. अगर वे INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं रहते हैं तो दो स्थितियां बन सकती हैं-या तो वे तटस्थ रहें या फिर बीजेपी का समर्थन करें.

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उन्होंने कहा कि तटस्थ रहना भी एक तरह से बीजेपी का समर्थन करने जैसा होगा, क्योंकि इससे INDIA गठबंधन कमजोर होगा. वैचारिक रूप से डीएमके और बीजेपी के बीच बिल्कुल भी मेल नहीं है. इसलिए हमारा अब भी मानना है कि अगर वे संविधान और आरक्षण को बचाना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहिए.

'पंजाब से जो रिपोर्ट आ रही है...'

लोकसभा के पूर्व सांसद ने कहा कि आखिर आरक्षण सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और तमिलनाडु में उस पार्टी की स्थापना भी सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर हुई थी.

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आप के संदर्भ में कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वह आंतरिक विरोधाभासों से जूझ रही है. पंजाब से जो रिपोर्टें आ रही हैं, उन्हें देखिए. देर-सबेर यदि पार्टी काफी कमजोर हो जाती है तो संभव है कि उसका बीजेपी में विलय हो जाए.'