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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal Weather: हिमाचल में बदलेगा मौसम, 3 जिलों में आंधी का येलो अलर्ट, हल्की बारिश का भी अनुमान

Himachal Weather: हिमाचल में बदलेगा मौसम, 3 जिलों में आंधी का येलो अलर्ट, हल्की बारिश का भी अनुमान

Himachal Weather News: हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच 19 से 21 मई तक चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में आंधी-तूफान व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 21 May 2026 08:15 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के तीन जिलों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है. पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 19 से 21 मई के बीच प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

मंडी जिले के मैदानी क्षेत्रों में इन दिनों भयंकर गर्मी का प्रकोप जारी है. दोपहर के समय सूरज आग उगल रहा है और गर्म लू के थपेड़ों से लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है. बाजारों और सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता है. कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं और स्कूली बच्चों को इस झुलसाती गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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छातों का इस्तेमाल करने को हैं मजबूर

गर्मी और धूप से बचाव के लिए महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे छातों का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं. इसके अलावा गर्मी में डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) से बचने के लिए लोगों को बार-बार पानी पीना पड़ रहा है.

ग्रामीण इलाकों में भी किसानों की दिनचर्या बदल गई है. दोपहर की तेज गर्मी में खेतों में काम करना असंभव हो गया है, जिसके चलते लोग अब केवल सुबह और शाम के समय ही खेतों में काम कर पा रहे हैं और दोपहर में घरों में दुबकने को मजबूर हैं.

चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में येलो अलर्ट (Yellow Alert)

चिलचिलाती धूप के बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार:

  • 19 से 21 मई: प्रदेश के चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिले में तेज आंधी, गर्जना और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है.
  • 19 से 23 मई: जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
  • 22 मई: एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बन सकती है.

तापमान में 5 डिग्री तक का आएगा उछाल

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि भले ही बीच में तेज हवाओं या हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन आने वाले 4-5 दिनों के भीतर राज्य के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप अभी और बढ़ेगा.

अनुमान है कि प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी, जबकि अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का भारी उछाल आ सकता है. हालांकि, राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिनभर चटक धूप खिली रही है और आने वाले दिनों में भी मौसम के मुख्य रूप से साफ रहने का ही अनुमान है.

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Published at : 21 May 2026 08:13 PM (IST)
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