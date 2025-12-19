दिल्ली में IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, सड़क से लेकर हवाई यातायात प्रभावित होने की चेतावनी

पंजाब से बिहार तक फैले घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में दृश्यता शुक्रवार को कम हो गई, जिसके बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया और सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की चेतावनी दी. आईएमडी के अधिकारियों ने बताया कि उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरपूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है.

सुबह विजिबिलिटी शून्य मीटर दर्ज

सुबह साढ़े पांच बजे उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली, सहारनपुर और गोरखपुर, पंजाब में अंबाला, अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना और आदमपुर, दिल्ली में सफदरजंग, हरियाणा में अंबाला, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, बिहार में भागलपुर, और झारखंड में डाल्टनगंज में दृश्यता शून्य मीटर दर्ज की गई.

आईएमडी ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि कोहरे के कारण कुछ हवाई अड्डों पर परिचालन बाधित हो सकता है और राजमार्गों व रेलवे मार्गों पर भी असर पड़ सकता है.

यूपी के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है, जिनमें आगरा, अलीगढ़, बागपत, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और शामली शामिल हैं.

पंजाब में भी अलर्ट जारी

उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर तथा पंजाब में अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, पटियाला और संगरूर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

आईएमडी ने वाहन चलाने में परेशानी होने और सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ने की आशंका जताई है. साथ ही यह भी कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली गुल होने की आशंका है.

आईएमडी ने कहा, ‘‘प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है, जिनमें वाहन चलाते समय या किसी भी प्रकार के परिवहन से यात्रा करते समय सावधानी बरतना, ‘फॉग लाइट’ का उपयोग करना, सड़क और यातायात की स्थिति की जांच करना, यात्रा कार्यक्रम के लिए एयरलाइंस, रेलवे और राज्य परिवहन प्राधिकरणों के संपर्क में रहना, अनावश्यक यात्रा से बचना और संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी सलाह का पालन करना शामिल है.’’

मौसम विभाग के अनुसार, ‘बहुत घना कोहरा’ तब होता है जब दृश्यता शून्य से 50 मीटर के बीच होती है, 51 से 200 मीटर के बीच ‘घना’, 201 से 500 मीटर के बीच ‘मध्यम’ और 501 से 1,000 मीटर के बीच दृश्यता में ‘हल्का’ कोहरा माना जाता है.