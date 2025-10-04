दिल्ली के कनॉट प्लेस में कितने खंभे? तीन घंटे में इस शख्स ने गिन डाले

दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के मशहूर हैं. सफेद गोल आकार में बने ये इसे अलग पहचान देते हैं. इन खंबों पर ही पूरी इमारत टिकी हुई है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये कुल कितने खंभे होंगे? एक शख्स ने तीन घंटों में ये सारे पिलर गिन डाले.

कनॉट प्लेस के आउटर और इनर सर्किल दोनों ओर की इमारतें इन सफेद खूबसूरत खंबों पर ही टिकी है. माना जाता है कि एक बार तारे गिनना आसान है लेकिन इन पिलरों को हाथों से गिनना मुश्किल. लेकिन, कनॉट प्लेस में ही काम करने वाले मोहसिन नाम के शख्स ने दावा किया है कि कनॉट प्लेस में 1,732 खंबे हैं.

तीन घंटे में खंबे गिनने का दावा

दरअसल हिन्दुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर ने हाल ही में सीपी के खंबों को लेकर स्टोरी करने का मन बनाया. इस दौरान उसकी मुलाक़ात यहां की अमृत बुक शॉप में करने वाले मोहसिन से हुई. मोहसिन ने दावा किया है कि उसने सीपी के इन सफेद खंबों की गिनती की है.

मोहसिन ने बताया कि फरवरी के महीने में एक दिन जब वो दुकान पर आया तो पता चला की दुकान देर से खुलेगी. जिसके बाद उसने इन खंबों को गिनने का फैसला किया. उसे सीपी के बाहरी और आंतरिक सर्किल के खबों को गिनने में तीन घंटे को समय लगा. मोहसिन ने दावा किया ये कुल 1,732 खंबे हैं, उसने ख़ुद इनकी गिनती की है.

कनॉट प्लेस में कितने पिलर हैं?

मोहसिन ने कहा कि ये खंबे इतने ख़ूबसूरत है कि इसे आज बनाना मुश्किल है. हालांकि हिन्दुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट ने इससे अलग दावा किया है. उनका कहना है कि कनॉट प्लेस में बने खंबों को गिनने के लिए 12 गलियारों से होकर निकलना पड़ता है जिसके लिए कई बार ऊपर-नीचे चलना होता है.

रिपोर्ट ने पिछले हफ्ते, इस श्रृंखला के पहले भाग में आउटर सर्कल के खंबों की गिनती की. जिसके बाद इनर सर्किल के पिलर गिने. इसके बाद उन्होंने उन खंबों को गिना जो आउटर और इनर सर्किल को जोड़ते हैं. रिपोर्टर के मुताबिक सीपी के जोड़ने वाले गलियारों में कुल मिलाकर 530 खंबे हैं. इनर सर्कल में 316 और आउटर सर्कल में 740 खंबे हैं.

रिपोर्टर के मुताबिक कनॉट प्लेस में कुल 1586 स्तंभ हैं. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इन खंबों की संख्या को लेकर अलग दावे भी किए गए हैं. ऐसे में इसे लेकर बहस छिड़ गई है.