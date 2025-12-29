नए साल के स्वागत और गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट मोड में पहुंच चुकी है. कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह का जोखिम न रहे, इसके लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय सुरक्षा प्लान लागू कर दिया है. जमीन, सड़क और आसमान तीनों स्तरों पर निगरानी को तेज कर दिया गया है.

दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर व्यापक रणनीति तैयार की है. इसका मकसद भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी संदिग्ध हरकत को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ना है. इसी के तहत बड़े पैमाने पर पहचान और सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है.

ड्रोन से निगरानी, नए कैमरों से चौबीसों घंटे रिकॉर्डिंग

सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक से मजबूत किया गया है. कई संवेदनशील इलाकों में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनसे लगातार निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही ड्रोन के जरिए भी भीड़ वाले इलाकों और महत्वपूर्ण स्थानों पर नजर रखी जा रही है. पुलिस प्रशासन स्थानीय शांति समितियों से संपर्क बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील कर रहा है.

होटल, गेस्ट हाउस और रैन बसेरों पर पुलिस की नजर

बीते एक महीने से पुलिस राजधानी में ठहरने वाले लोगों का डाटा खंगाल रही है. होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं और रैन बसेरों की नियमित जांच की जा रही है. गेस्ट रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति बिना जांच के न ठहरे.

31 दिसंबर को चप्पे-चप्पे पर होगी पुलिस तैनात

नए साल की पूर्व संध्या पर राजधानी में करीब 20 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा. पुलिस को अनुमान है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने दिल्ली पहुंचेंगे. इसी वजह से सभी प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं.

कनॉट प्लेस और मॉल क्षेत्रों में बदली ट्रैफिक व्यवस्था

31 दिसंबर की शाम को कनॉट प्लेस, हौज खास विलेज और बड़े शॉपिंग मॉल्स के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी. कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में सिर्फ वैध स्टिकर लगे वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा. इंडिया गेट क्षेत्र में भी संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. सभी थाना प्रभारियों को रातभर सड़कों पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रमुख चौक-चौराहों पर सघन वाहन जांच शुरू

वहीं, नए साल के जश्न से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में सघन वाहन जांच शुरू कर दी है. मुख्य सड़कों और चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे. लोगों से निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन और टैक्सी के इस्तेमाल की अपील की गई है.

नशे में ड्राइविंग और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई

विशेष संयुक्त अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने नशे में वाहन चलाने, खतरनाक ड्राइविंग, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है. पुलिस का साफ कहना है कि जश्न के नाम पर कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.