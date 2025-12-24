एक्सप्लोरर
दिल्ली में नए साल से पहले हटीं GRAP-4 की पाबंदियां, प्रदूषण में सुधार के बाद फैसला
GRAP 4 Restrictions: दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद CAQM ने ग्रेप-4 की पाबंदियां हटाने का आदेश दिया. ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू रहेंगी.
दिल्ली में नए साल से पहले हटी GRAP-4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं. प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद ये फैसला लिया गया है. ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
