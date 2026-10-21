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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRGRAP-1 लागू होने के बाद दिल्ली में क्या बदल जाएगा? यहां जानिए सबकुछ

GRAP-1 लागू होने के बाद दिल्ली में क्या बदल जाएगा? यहां जानिए सबकुछ

प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान को GRAP कहा जाता है. इसके चार चरण होते हैं. AQI के आधार पर इसे लागू किया जाता है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 21 Oct 2026 11:14 PM (IST)
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दिल्ली-NCR में ठंड की आहट के साथ प्रदूषण बढ़ने लगा है. बुधवार 21 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़कर 244 पर पहुंच गया जो खराब श्रेणी में आता है. हवा की बिगड़ती हालत को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP का पहला चरण तत्काल लागू कर दिया है. CAQM के मुताबिक मंगलवार, 20 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 179 था जो मध्यम श्रेणी में आता है लेकिन बुधवार दोपहर 2 बजे तक यह बढ़कर 244 हो गया.

मौसम विभाग (IMD) और IITM के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में भी हवा खराब श्रेणी में रह सकती है. इसी को देखते हुए आयोग ने GRAP-1 लागू करने का फैसला लिया है.

क्या है GRAP?

GRAP प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक्शन प्लान है. इसे हवा में प्रदूषण के स्तर के हिसाब से चार चरणों में लागू किया जाता है. AQI 201 से 300 के बीच होने पर पहला चरण लागू होता है. प्रदूषण बढ़ने के साथ अगले चरणों में सख्ती भी बढ़ाई जाती है.

GRAP-1 में क्या-क्या होगा?

सड़कों की सफाई: सड़कों की मशीनों से सफाई होगी और धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा.

निर्माण स्थलों पर निगरानी: निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान धूल रोकने के उपाय करने होंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है.

कूड़ा जलाने पर रोक: खुले में कूड़ा जलाने और निर्माण का मलबा अवैध तरीके से फेंकने पर निगरानी बढ़ाई जाएगी.

गाड़ियों से प्रदूषण पर नियंत्रण: वाहनों की प्रदूषण जांच और PUC प्रमाणपत्र की वैधता पर जोर दिया जाएगा. लोगों से लाल बत्ती पर इंजन बंद रखने की अपील भी की गई है.

डीजल जनरेटर पर नियम: डीजल जनरेटर सेट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लागू होंगे.

बसों से जुड़े नियम: दिल्ली में आने-जाने वाली कुछ इंटर-सिटी बसों पर नए GRAP शेड्यूल के तहत नियम लागू होंगे.

कचरे का प्रबंधन: सड़कों और खुले स्थानों पर कचरा जमा होने से रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों को कदम उठाने होंगे.

ट्रैफिक पर निगरानी: ट्रैफिक को व्यवस्थित करने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जाएंगे.

नए GRAP में क्या बदला है?

CAQM ने 29 सितंबर को GRAP का नया शेड्यूल जारी किया था. इसमें पहले चरण में 25, दूसरे चरण में 8, तीसरे चरण में 10 और चौथे चरण में 5 कदम शामिल हैं.

नए शेड्यूल में डीजल जनरेटर सेट और दिल्ली में चलने वाली कुछ इंटर-सिटी बसों से जुड़े नियमों को दूसरे चरण से पहले चरण में शामिल किया गया है.

धूल नियंत्रण, कूड़ा प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट से जुड़े उपायों पर भी पहले चरण में जोर दिया गया है. इसका मतलब है कि प्रदूषण बढ़ने पर कुछ कदम अब शुरुआती चरण में ही उठाए जाएंगे.

क्या स्कूल बंद होंगे या गाड़ियों पर रोक लगेगी?

GRAP-1 लागू होने का मतलब यह नहीं है कि सभी स्कूल बंद हो जाएंगे, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य हो जाएगा या सभी गाड़ियों पर रोक लग जाएगी. 

इसी तरह सभी निर्माण कार्यों पर भी अपने आप प्रतिबंध नहीं लगता. हालांकि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना जरूरी है और संबंधित विभाग उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकते हैं.

आम लोगों से अपील की गई है कि वे छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें, निजी गाड़ियों की जगह मेट्रो और बसों को प्राथमिकता दें, गाड़ी का PUC वैध रखें और खुले में कूड़ा न जलाएं.

एजेंसियों को सख्ती के निर्देश

CAQM ने NCR की संबंधित एजेंसियों को GRAP-1 के उपाय लागू करने उनकी निगरानी करने और समय-समय पर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं. इसका मकसद प्रदूषण को और बढ़ने से रोकना है.

पहले कब लागू हुआ था GRAP-1?

इस साल 19 मई को भी दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू किया गया था. बाद में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने पर 29 मई को इसे हटा लिया गया था. पिछले साल सर्दियों में 14 अक्टूबर 2025 को पहला चरण लागू किया गया था जिसे 16 मार्च 2026 को हटाया गया.

आगे क्या होगा?

CAQM दिल्ली-NCR की हवा की लगातार निगरानी करेगा. अगर प्रदूषण बढ़ता है और AQI 300 के पार पहुंचता है तो हालात और पूर्वानुमान के आधार पर GRAP का दूसरा चरण लागू किया जा सकता है. ऐसे में आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता तय करेगी कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है या नहीं.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 21 Oct 2026 11:13 PM (IST)
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