हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi: सरोजिनी नगर में 1 अक्टूबर से शुरू होगा पहला 'सीएम श्री स्कूल', जानें- क्या होंगी खास सुविधाएं?

Delhi: सरोजिनी नगर में 1 अक्टूबर से शुरू होगा पहला 'सीएम श्री स्कूल', जानें- क्या होंगी खास सुविधाएं?

Delhi CM Shri School: दिल्ली में 1 अक्टूबर से सरोजिनी नगर में पहला सीएम श्री स्कूल खुलने जा रहा है. इसमें स्मार्ट क्लास, एआई लाइब्रेरी, रोबोटिक्स लैब और ग्रीन कैंपस जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: हसनैन | Updated at : 26 Sep 2025 08:30 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में शिक्षा के नए दौर की शुरुआत होने जा रही है. राजधानी का पहला सीएम श्री स्कूल 1 अक्टूबर को सरोजिनी नगर में अपने दरवाजे छात्रों के लिए खोल देगा. यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे "सेवा पखवाड़ा" अभियान का हिस्सा होगा. अधिकारियों का कहना है कि स्कूल का निर्माण अंतिम चरण में है और यह इस पहल के तहत शुरू होने वाला पहला संस्थान होगा.

दिल्ली सरकार के अनुसार, स्मार्ट बोर्ड लगाने की प्रक्रिया में दिक्कतें आने की वजह से स्कूल के उद्घाटन और एडमिशन प्रक्रिया में कुछ देरी हुई थी. इसी कारण प्रवेश परीक्षा और अन्य तारीखें भी आगे बढ़ानी पड़ीं.

शिक्षा निदेशालय (डीओई) के मुताबिक, प्रवेश पत्र 10 सितंबर को जारी किए गए थे. कक्षा 6, 7 और 8 के लिए प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को कराई गई, जबकि पहले यह 6 सितंबर को होनी थी. चयनित छात्रों की लिस्ट 20 सितंबर को जारी की गई और सितंबर के अंत तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

क्या खास है सीएम श्री स्कूल में?

सीएम श्री स्कूल, केंद्र सरकार की पीएम श्री स्कूल योजना से प्रेरित हैं और इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के मुताबिक बनाया जा रहा है. इन स्कूलों में छात्रों के लिए ऐसी आधुनिक सुविधाएं होंगी, जो अब तक सरकारी स्कूलों में कम ही देखने को मिलती थीं.

सीएम श्री स्कूल में बच्चों के लिए एआई-संचालित लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम जिसमें एआर और वीआर उपकरण हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम और रोबोटिक्स लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

स्कूल पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित ग्रीन कैंपस होगा और इसमें जीरो-वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा भी होगी. यहां पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि बच्चे अनुभव और रिसर्च के जरिए सीखने का मौका पाएंगे.

किन छात्रों को मिलेगा मौका

सीएम श्री स्कूलों में आधी सीटें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी. इसमें डीओई, एमसीडी, एनडीएमसी, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के छात्र शामिल होंगे.

साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पात्रता मानदंडों में 5% की छूट मिलेगी.

दिल्ली सरकार ने इस साल के बजट (2025-26) में 100 करोड़ रुपये की घोषणा सीएम श्री स्कूलों के लिए की थी. इनका मकसद सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है ताकि हर वर्ग के बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा मिल सके.

खास बात यह है कि अब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को बंद कर दिया गया है, इसलिए ये सभी स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध होंगे.

नई सोच के साथ नई शुरुआत

राजधानी में 1 अक्टूबर से खुलने वाला यह स्कूल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक नई सोच और बेहतर भविष्य की दिशा में कदम है. स्मार्ट क्लासरूम से लेकर हरित परिसर तक, यहां बच्चों को पढ़ाई का ऐसा माहौल मिलेगा जो न केवल उनकी पढ़ाई को आसान बनाएगा बल्कि उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए भी तैयार करेगा.

और पढ़ें
Published at : 26 Sep 2025 08:30 AM (IST)
Tags :
Sarojini Nagar News DELHI NEWS CM Shri School
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
Mughal Emperor History: अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
क्रिकेट
IND vs PAK Asia Cup Final: 41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
Mughal Emperor History: अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
क्रिकेट
IND vs PAK Asia Cup Final: 41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
साउथ सिनेमा
They Call Him OG BO Collection: पवन कल्याण ने छोड़ा रजनीकांत-शाहरुख खान को पीछे, पहले दिन ही रच दिया इतिहास
पवन कल्याण ने तोड़ा रजनीकांत की 'कुली' का रिकॉर्ड, पहले दिन रच दिया इतिहास
यूटिलिटी
जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने लगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें किराया, रूट से लेकर टाइमिंग तक सबकुछ
जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने लगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें किराया, रूट से लेकर टाइमिंग तक सबकुछ
लाइफस्टाइल
Bollywood Celebrity Bungalow: रेखा के घर में कौन-कौन से लगे हैं पौधे? जानें हर एक की खासियत
रेखा के घर में कौन-कौन से लगे हैं पौधे? जानें हर एक की खासियत
शिक्षा
बेटियों की पढ़ाई को मिलेगा नया सहारा, CBSE की स्कॉलरशिप योजना शुरू; ऐसे करें अप्लाई
बेटियों की पढ़ाई को मिलेगा नया सहारा, CBSE की स्कॉलरशिप योजना शुरू; ऐसे करें अप्लाई
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget