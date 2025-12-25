दिल्ली: सौरभ भारद्वाज समेत तीन AAP नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज, क्या है आरोप?

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है. आरोप है कि AAP नेताओं ने दिल्ली प्रदूषण पर व्यंग्य करते हुए सांता क्लॉज को बेहोश दिखाकर ईसाई समुदाय के पवित्र प्रतीक की मॉकरी की. वीडियो में सांता क्लॉज को मास्क पहने प्रदर्शन करते दिखाया गया, जिसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया.

शिकायत में क्या कुछ कहा गया?

शिकायत के मुताबिक, 17 और 18 दिसंबर 2025 को इन नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो कनॉट प्लेस में किए गए एक राजनीतिक स्किट से जुड़ा है. वीडियो में सांता क्लॉज जो ईसाई समुदाय के लिए एक पवित्र और सम्मानित धार्मिक-सांस्कृतिक प्रतीक हैं, को मजाकिया और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है.

सांता क्लॉज का प्रॉप की तरह इस्तेमाल- शिकायत

वीडियो में सांता क्लॉज को सड़क पर बेहोश होकर गिरते हुए दिखाया गया और उन्हें राजनीतिक संदेश देने के लिए एक प्रॉप (साधन) की तरह इस्तेमाल किया गया. वीडियो में नकली CPR करते हुए सांता क्लॉज का मजाक उड़ाया गया, जिससे सेंट निकोलस और क्रिसमस पर्व की पवित्रता को ठेस पहुंची.

यह सब जानबूझकर किया गया- शिकायत

शिकायत में कहा गया है कि यह सब जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया, ताकि ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सके. धार्मिक प्रतीक का इस तरह राजनीतिक इस्तेमाल करना ईसाई धर्म का अपमान माना गया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

दिल्ली पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक रूप से किसी धार्मिक प्रतीक का मजाक उड़ाना BNS की धारा 302 का उल्लंघन है. दिल्ली पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है.

Santa Claus 🎅 की स्किट पर FIR हो गई है



सोशल मीडिया और आप लोगों की ताक़त से आज भाजपा बहुत परेशान हैं। ये सोशल मीडिया की ताक़त है कि भाजपा सरकार को प्रदूषण पर जवाब देना पड़ रहा है, AQI पर चर्चा हो रही है।



🧑‍🎄 Santa Claus की स्किट से हमने Pollution के मुद्दे को जन जन तक पहुँचाया,… pic.twitter.com/svFuBt7FUg — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 25, 2025

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा?

दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज ने एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा, "Santa Claus की स्किट पर FIR हो गई है. सोशल मीडिया और आप लोगों की ताक़त से आज भाजपा बहुत परेशान हैं. ये सोशल मीडिया की ताक़त है कि भाजपा सरकार को प्रदूषण पर जवाब देना पड़ रहा है, AQI पर चर्चा हो रही है."