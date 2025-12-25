दिल्ली में आज से शुरू हुई अटल कैंटीन सेवा, अब 5 रुपये में मिलेगा स्वादिष्ट और भरपेट भोजन

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज (25 दिसंबर) नेहरू नगर में बनी अटल कैंटीन का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे. आज दिल्ली में करीब सौ जगह अटल कैंटीन सेवा शुरू की गई. जिसके जरिए गरीब मजदूर लोगों को भरपेट भोजन सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा.

प्रतिदिन भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी और अचार के साथ स्वच्छ मिनरल वाटर मिलेगा. हालांकि प्रतिदिन दाल और सब्जी चेंज होती रहेगी. इस अटल कैंटीन में दोपहर और रात दोनों टाइम का भोजन मिलेगा.

पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की गरिमामयी उपस्थिति में नेहरू नगर सहित राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया।



भाजपा ने अपने घोषणापत्र में दिल्लीवासियों से अटल… pic.twitter.com/AfpI8wYDC0 — Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 25, 2025

लोगों को अब 5 रुपये में मिले स्वादिष्ट भोजन- सीएम रेखा गुप्ता

एबीपी न्यूज ने अटल कैंटीन का जायजा लिया जहां भोजन परोस रहे और भोजन कर रहे लोगों से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान लोगों ने कहा कि 5 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलना बड़ी बात है. दिल्ली सरकार की ये पहल गरीब और मजदूर के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है.

दिल्ली में 45 अटल कैंटीन का किया गया उद्घाटन- सीएम

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज 45 अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया. बाकी 55 अटल कैंटीन का काम ग्रेप-4 में बंद कर दिया गया था इसलिए उनका उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही 10-15 दिनों में उनका भी उद्घाटन किया जाएगा. अटल जी के जन्मदिन पर इस अटल कैंटीन को जानता के लिए समर्पित किया गया.

सीएम ने कहा कि इस अटल कैंटीन में मिलने वाला भोजन सिर्फ 5 रुपए में दिया जाएगा. लेकिन इसकी लागत 30 रुपए आ रहा है जिसमें 25 रुपए सरकार देगी. सरकार पूरे तीस रुपए भी दे सकती थी, लेकिन आप 5 रुपए देकर सम्मान से भोजन करें इसलिए ये 5 रुपए रखे गए है.

दिल्ली में 13 जिले बढ़ाकर नियुक्त किए गए डीएम और एसडीएम

सीएम ने कहा कि मैं मेट्रो से आई और उस दौरान मैंने लोगों से पूछा ये मेट्रो कौन लाया तो उन्होंने कहा अटल जी. सीएम ने कहा कि आज दिल्ली में मेट्रो का क्षेत्र दिन बा दिन बढ़ रहा है. इसके अलावा कहा कि आज हमने झुग्गी की बेहतरी के लिए करोड़ों का बजट दिया है. साथ ही का कि अटल जी के जन्मदिन को हम सुशासन के रूप में मनाते है. इस अवसर पर हमने दिल्ली में 11 से 13 जिले बना दिया गया और आज उन जिलो में डीएम और एसडीएम भी नियुक्त कर दिए गए है.

ये भी पढ़िए- बिहार: समस्तीपुर में BJP नेता की हत्या, कंप्यूटर की दुकान पर बदमाशों ने गोलियों से भूना