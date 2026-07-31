सरकारी स्कूलों की छात्राओं को सौगात, CM रेखा गुप्ता ने बांटी 3,000 साइकिलें

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह में सरकारी स्कूलों की नौवीं कक्षा की छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं. सीएम रेखा गुप्ता के साथ शिक्षा मंत्री आशीष सूद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा​ भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने कहा,'हमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षा नौवीं की छात्राओं को 'विद्या वाहिनी' साइकिलें प्रदान करते हुए खुशी हो रही है. यह साइकिल सम्मान का माध्यम बनेगी और उन्हें सुरक्षित रूप से स्कूलों तक आने-जाने में मदद करेगी.'

बजट में घोषित योजना के पहले चरण में बांटी गईं 3,000 साइकिलें

अधिकारियों के मुताबिक, इस साल बजट में घोषित योजना के पहले चरण में 3,000 साइकिलें बांटी गईं. अगले महीने चरणबद्ध तरीके से दिल्ली भर में स्कूली छात्राओं को कुल 1.40 लाख साइकिलें दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य स्कूल आने-जाने को आसान बनाना, नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना और लड़कियों को अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने में मदद करना है.

आज ‘विद्या वाहिनी योजना’ के तहत 3,000 से अधिक बेटियों को साइकिलें सौंपकर अपार संतोष की अनुभूति हुई। आप सभी खूब मन लगाकर पढ़ें, अपने सपनों को साकार करें, दिल्ली, अपने परिवार और देश का नाम रोशन करें। आप सभी को ढेरों बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।



हमारा संकल्प… pic.twitter.com/m3aj6RydTf — Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 31, 2026

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