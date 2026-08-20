Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के CNG पंप पर ट्रक में ब्लास्ट, 6 लोग झुलसे, 3 की मौत

दिल्ली के CNG पंप पर ट्रक में ब्लास्ट, 6 लोग झुलसे, 3 की मौत

Delhi Petrol Pump Blast: दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में बुधवार दोपहर CNG पंप पर एक ट्रक के सिलेंडर में जोरदार विस्फोट से अफरा-तफरी मच गई. यह हादसा CNG भरवाने के दौरान हुआ.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 20 Aug 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में बुधवार दोपहर CNG पंप पर एक ट्रक के सिलेंडर में जोरदार विस्फोट से अफरा-तफरी मच गई. यह हादसा CNG भरवाने के दौरान हुआ. ट्रक के सिलेंडर में हुए विस्फोट के कारण 6 लोग झुलस गए.

हादसे की चपेट में आये  छह लोगों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हैं. मृतकों CNG फिलिंग स्टेशन के कर्मचारी बताए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

'हम वही गाएंगे जो गांधी-नेहरू और बोस...', वंदे मातरम पर बोले कांग्रेस नेता

CNG भरवाते वक्त हुआ धमाका, आसपास मौजूद लोग आए चपेट में

पुलिस के मुताबिक घटना करीब 3.20 बजे टिकरी मेट्रो स्टेशन के पास स्थित CNG फिलिंग स्टेशन पर हुई. ट्रक में जब CNG भरी जा रही थी तभी उसके अंदर लगे CNG सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि मौके पर मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

6 लोग घायल हुए, 3 की मौत

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. दमकल विभाग को दोपहर 3.37 बजे कॉल मिली, जिसके बाद छह फायर टेंडर मौके पर भेजे गए. हादसे में घायल हुए तीन लोगों को मुंडका स्थित सीडी ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों की पहचान सुरजीत, संजय और विपिन के रूप में हुई है.

मृतकों में तीनों CNG स्टेशन के कर्मचारी

बाहरी दिल्ली के  डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) विक्रम सिंह के अनुसार, हादसे में मारे गए तीनों लोग CNG फिलिंग स्टेशन पर काम करते थे. मृतकों की पहचान मनीष (25), ब्रह्मजीत (34) निवासी निजामपुर और सनी (30) निवासी गांव निजामपुर के तौर पर हुई है. हादसे के समय ये सभी ट्रक के आसपास मौजूद थे और विस्फोट की चपेट में आ गए.

मुंडका पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर जुटीं

घटना की गंभीरता को देखते हुए बाहरी जिला पुलिस के DCP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) और मुंडका थाना प्रभारी समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने घटनास्थल पर जरूरी सुरक्षा उपाय किए और स्थिति को नियंत्रण में लिया. राहत एवं बचाव के साथ मौके की जांच भी शुरू कर दी गई है.

ब्लास्ट की असली वजह अभी साफ नहीं

अधिकारियों के मुताबिक CNG सिलेंडर में विस्फोट किस वजह से हुआ, इसका अभी निश्चित रूप से पता नहीं चल पाया है. तकनीकी खराबी, गैस रिसाव या किसी अन्य संभावित कारण को लेकर जांच की जा रही है. दिल्ली फायर सर्विस की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है, जबकि पुलिस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है.

बताया जा रहा है कि, विस्फोट ऐसी जगह हुआ जहां CNG की मौजूदगी के कारण स्थिति और गंभीर हो सकती थी. हालांकि, दमकल और पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया. फिलहाल जांच जारी है और ब्लास्ट के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

'पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार', चीनी के बढ़ते दाम के बीच बोले अरविंद केजरीवाल

और पढ़ें

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast DELHI NEWS CNG Pump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के CNG पंप पर ट्रक में ब्लास्ट, 6 लोग झुलसे, 3 की मौत
दिल्ली के CNG पंप पर ट्रक में ब्लास्ट, 6 लोग झुलसे, 3 की मौत
दिल्ली NCR
सिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन
सिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन
दिल्ली NCR
'पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार', चीनी के बढ़ते दाम के बीच बोले अरविंद केजरीवाल
'पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार', चीनी के बढ़ते दाम के बीच बोले केजरीवाल
दिल्ली NCR
दिल्ली के पानी में क्यों बढ़ रहा अमोनिया? CPCB की रिसर्च में सामने आई वजह
दिल्ली के पानी में क्यों बढ़ रहा अमोनिया? CPCB की रिसर्च में सामने आई वजह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव में फखरुल इस्लाम की होगी जीत, समझें समीकरण
बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव में फखरुल इस्लाम की होगी जीत, समझें समीकरण
इंडिया
ईरान जंग में फुस्स रहे MQ-9 ड्रोन, फिर क्यों भारत ने की अमेरिका से डील?
ईरान जंग में फुस्स रहे MQ-9 ड्रोन, फिर क्यों भारत ने की अमेरिका से डील?
बॉलीवुड
'पीठ पीछे थोड़ी ना घूम रहे थे', सुनीता के आरोपों पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- गोविंदा को मेरा 100% सपोर्ट
सुनीता के आरोपों पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- गोविंदा को मेरा 100% सपोर्ट
क्रिकेट
गेंद को आधा-आधा काट खिलाड़ियों में बांटा, इंग्लैंड-पाकिस्तान टेस्ट में दिखा गजब नजारा
गेंद को आधा-आधा काट खिलाड़ियों में बांटा, इंग्लैंड-पाकिस्तान टेस्ट में दिखा गजब नजारा
इंडिया
Xप्लेन: कोई व्यक्ति लगातार 24 घंटे तक फ्लाइट में रहे तो क्या होगा?
Xप्लेन: कोई व्यक्ति लगातार 24 घंटे तक फ्लाइट में रहे तो क्या होगा?
ट्रैवल
Saudi Arabia Umrah Visa: उमराह के लिए सऊदी अरब के नए नियम! वीजा होने पर भी ये परमिट जरूरी
उमराह के लिए सऊदी अरब के नए नियम! वीजा होने पर भी ये परमिट जरूरी
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
साउथ सिनेमा
'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द, तारीफ में कहा ये
'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget