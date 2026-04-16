दिल्ली से रोहतक के बीच शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस, रेखा गुप्ता की सरकार का फैसला

दिल्ली सरकार ने राजधानी में सफर को आसान, सस्ता और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. जल्द ही दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. इसके साथ ही दिल्ली से रोहतक के बीच इंटर-स्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शुरू होगी, जिससे रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

नई इलेक्ट्रिक बसें पूरी तरह आधुनिक होंगी. इनमें एयर कंडीशन, CCTV कैमरे, पैनिक बटन और रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. खास बात यह है कि दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि सभी लोग आराम से सफर कर सकें. इन बसों के जुड़ने के बाद DTC के बेड़े में बसों की संख्या करीब 6300 हो जाएगी.

दिल्ली-रोहतक सफर होगा आसान

नई बस सेवा कश्मीरी गेट और पीरागढ़ी से शुरू होगी. यह बसें टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़ और सांपला जैसे इलाकों से गुजरेंगी. इससे खासकर नौकरीपेशा लोगों और छात्रों को काफी फायदा मिलेगा, जो रोजाना इस रूट पर सफर करते हैं.

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सरकार ने मदनपुर खादर में एक नया बस टर्मिनल भी तैयार किया है. यहां यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं. इसके अलावा ईस्ट विनोद नगर में नया प्रशासनिक भवन बनाया गया है, जिससे बस संचालन और कर्मचारियों के काम में सुधार होगा.

प्रदूषण कम करने पर जोर

दिल्ली में लंबे समय से प्रदूषण बड़ी समस्या रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रही है. ये बसें धुआं नहीं छोड़तीं, जिससे हवा साफ रखने में मदद मिलती है. सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में बसों की संख्या बढ़ाकर 14,000 तक पहुंचाने का है.

सरकार का मानना है कि बेहतर सार्वजनिक परिवहन से न सिर्फ ट्रैफिक कम होगा, बल्कि लोगों का समय और पैसा भी बचेगा. यही वजह है कि दिल्ली में लगातार बस, मेट्रो और ई-रिक्शा जैसे साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

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