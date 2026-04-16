CM रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपियों को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोपियों को कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया है. यह मामला पिछले साल अगस्त का है, जब सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई के दौरान रेखा गुफ्ता पर हमला हुआ था. इस मामले में गुजरात के राजकोट निवासी राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख को आरोपी बनाया गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अनूप जयराम बम्बानी ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाी की. इस याचिका में आरोपियों ने अपने खिलाफ तय किए गए आरोपों को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि अभी ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिससे ट्रायल को रोका जाए. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच जल्दी कराने की मांग की. इस पर कोर्ट ने भी सहमति जताते हुए कहा कि मोबाइल फोन इस मामले के कई राज खोल सकते हैं. खासकर तब जब दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं. कोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लैब को निर्देश दिया कि मोबाइल की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए और चार हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाए.

हाई कोर्ट ने आरोपियो के वकील की दलील को किया खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट में आरोपियों के वकील ने दलील दी कि अगर ट्रायल नहीं रोका गया तो 25 अप्रैल से गवाहों के बयान दर्ज होने शुरू हो जाएंगे. इससे उनके मुवक्किल को नुकसान हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया. जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "जब तक यह साफ न हो कि कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है. मैं किसी प्रक्रिया को रोकने में विश्वास नहीं रखता. मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा और मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आप दिल्ली आए ही क्यों थे."

दिल्ली पुलिस ने 20 अगस्त को दर्ज किया था FIR

इस मामले में दोनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज है. 20 अगस्त को FIR दर्ज हुई थी और दिसंबर में कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए थे. अब इस मामले में आगे की सुनवाई 25 अप्रैल से शुरू होगी. सुनवाी के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे.