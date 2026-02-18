दिल्ली: द्वारका हादसे में एक और वीडियो आया सामने, आरोपी भाई-बहन लोगों से करते दिखे बहस

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को हुए हादसे का एक और वीडियो सामने आया है. इसमें हादसे के बाद मौके पर घिरे आरोपी भाई-बहन लोगों से बहस करते दिख रहे हैं. द्वारका में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास भयानक सड़क दुर्घटना में साहिल धनेशरा नाम के युवक की मौत हो गई थी. तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक पर सवार साहिल को जोरदार टक्कर मार दी थी. आरोपी कार लेकर फन रिल्स बनाने निकला था.

मृतक साहिल धनेशरा की मां चीख-चीख कर कह रही है कि उसके बेटे को एक रईसजादे ने अपने रील के शौक के लिए रौंद दिया. अपने जवान बेटे को खोने वाली मां हाथ जोड़कर इंसाफ मांग रही है. इस हादसे को लेकर नया सबूत सामने आया है.

भागने के चक्कर में थे आरोपी और उसकी बहन

धनेशरा नाम के युवक को टक्कर मारकर उसकी मदद करने की जगह स्कॉर्पियो चला रहा आरोपी और उसके साथ मौजूद उसकी बहन वहां से भागने के चक्कर में थे. दोनों करीब-करीब वहां से निकल भी गए थे लेकिन एक व्यक्ति की निगाह उन पर पड़ गई, फिर और लोग भी जुट गए. वहां जुटी भीड़ ने आरोपी लड़के और उसकी बहन को भागने नहीं दिया तो आरोपी लड़के और उसकी बहन ने लोगों से बहस की.

साहिल धनेशरा की मां इंसाफ की लगा रही गुहार

मृतक साहिल धनेशरा की मां इन्ना माकन ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि वो अपने बेटे के इंसाफ मिले इसके लिए इस लड़ाई को लड़ने से पीछे नहीं हटेंगी. मां ने आरोप लगाया है कि उनके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है. इन आरोपों पर आरोपी के पिता की भी सफाई आई है. वो अफसोस तो जता रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा कार चलाता था. साहिल की मां का आरोप है कि आरोपी का पिता लोगों को गुमराह कर रहा है. आरोपी गाड़ी चलाता है, ये पिता को पता था.