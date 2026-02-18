दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को हुए कार हादसे में जान गंवाने वाले साहिल धनेशरा की मां ने अब आरोपी परिवार की गिरफ्तारी की मांग उठाई है. उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में सवाल किया कि आरोपी अब तक बाहर क्यों है और उसके पिता को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

बता दें कि मृतक साहिल की मां का ये ताजा बयान आरोपी के पिता के बयान के बाद आया है, जिसमें वह अपने बच्चे की गलती मानते हुए हर कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की बात कहते नजर आ रहे हैं. वहीं आरोपी के वकील ने भी यह कहा है कि नाबालिग आरोपी अपनी बोर्ड की परीक्षा के बाद 7 मार्च को सरेंडर करने वाला है.

क्या है पूरा मामला

द्वारका में हुए इस सड़क हादसे में साहिल की मौके पर ही मौत हो गई थी. आरोप है कि स्कॉर्पियो चालक की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई. घटना के बाद से ही आरोपी परिवार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. साहिल की मां ने कहा कि केवल चालक ही नहीं, बल्कि उसके पिता को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उनका आरोप है कि पूरा परिवार जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है और संवेदना दिखाने के नाम पर ड्रामा कर रहा है.

मां का सीधा आरोप

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में साहिल की मां ने कहा, "आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया जाए. पूरा परिवार क्रिमिनल है." उन्होंने कहा कि लोगों को आरोपी पक्ष की बातों से भावुक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है.

उन्होंने कहा, "अब तक आरोपी बाहर क्यों है.. क्या उन्हें ये सब इंतजाम करना है.. जुगाड़ करना है इसलिए? दुनिया के सामने कितना भी नाटक कर लें, अब सब स्पष्ट हो चुका है." उनका कहना है कि वह आरोपियों को बचने नहीं देंगी और कानूनी लड़ाई अंत तक लड़ेंगी.

पालन-पोषण पर उठाए सवाल

साहिल की मां ने आरोपी के माता-पिता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "कैसे माता-पिता हैं जिन्हें यह तक नहीं पता कि उनका बच्चा कब गाड़ी लेकर निकल जाता है." उन्होंने कहा कि अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो उन्हें जन्म क्यों देते हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश देख रहा है कि आरोपी 15 दिनों से बाहर बैठा है. उनके अनुसार हादसे के बाद आरोपी पक्ष की ओर से कोई संवेदना नहीं दिखाई गई, जबकि उनका बेटा उनसे हमेशा के लिए छिन गया.

ओवरटेक को लेकर उठे सवालों पर जवाब

कुछ लोगों द्वारा साहिल पर ओवरटेक करने का आरोप लगाए जाने पर उनकी मां ने कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि क्रॉस लेन ड्राइविंग कौन कर रहा था, यह अंतिम फुटेज में साफ दिखाया जाए.

उनका कहना है कि साहिल बस के पीछे चल रहा था और ट्रैफिक रुकने पर नियम के अनुसार दाहिनी ओर से ओवरटेक किया जाता है, बाईं ओर से नहीं. उन्होंने कहा कि सड़क कर्वेचर वाली थी और जैसे ही स्कॉर्पियो ने बस के सामने से कट मारा, सामने मौजूद साहिल उससे टकरा गया.

साहिल की मां ने भावुक होते हुए कहा कि बच्चे की जगह मां की गोद में होती है, न कि ऐसी हालत में सड़क पर. उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे को जिस हालत में देख कर आई हैं, उसे कभी भूल नहीं सकतीं और न्याय मिलने तक चुप नहीं बैठेंगी.