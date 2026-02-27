Delhi Weather: आज फिर मौसम बदलेगा करवट, तापमान में बढ़ोतरी, प्रदूषण का ऐसा है हाल

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में अब साफतौर पर परिवर्तन हो रहा है. राज्य में अब गर्मी ने एंट्री मार ली है. इस बीच एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में आज के मौसम में भी जबरदस्त बदलाव नजर आ रहा है. राजधानी में दिल्ली में शुक्रवार (27 फरवरी) यानी आज का मौसम सूखा रहेगा. दिल्ली-एनसीआर में तापमान अब भारी बढ़ोतरी शुरू हो गई है. बिना बारिश की संभावना के राजधानी का तापमान शुक्रवार को 29 डिग्री पहुंच गया है. पारा बढ़ते ही गर्मी से लोगों को बैचेनी शुरू हो गई है.

कैसी रहेगी दिल्ली में हवा?

दिल्ली-एनसीआर में हवा में 28 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी. इसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है. वहीं मौसम में ज्यादा उमस नहीं दिखेगी. शुक्रवार को हवा की रफ्तार काफी हल्की दिखाई दे रही है. दिल्ली में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है.

शुक्रवार (27 फरवरी) को सुबह 6 बजे से रात तक न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक जाने का अनुमान है. शुक्रवार सुबह 7 बजे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी जिसके चलते पारा 29 डिग्री से खिसक कर 17 डिग्री पर पहुंचेगा.

दिन भर कितना रहेगा तापमान?

दिल्ली-एनसीआर में दिन भर तापमान में उतार-चढ़ाव दिखेगा. सुबह 10 बजे 22 डिग्री और दोपहर 1 बजे 28 डिग्री तक पहुंचेगा. शाम 4 बजे अधिकतम 29 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. इसके बाद तापमान शाम 7 बजे 25 डिग्री, रात 10 बजे 21 डिग्री तक जाएगा. इस तापमान के मुताबिक दोपहर में गर्मी बढ़ेगी जिससे दिन भर गर्मी का एहसास रहेगा.

दिल्ली में आज का वायु गुणवत्ता सूचकांक

शुक्रवार (27 फरवरी) को एक बार फिर दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Delhi Air Quality Index AQI) बेहद खराब श्रेणी में है. दिल्ली में आज का एक्यूआई 186 दर्ज किया है, जो कि बेहद खराब स्तर को दर्शाता है. यह बच्चों, बुजुर्गों और सांस व अस्थमा से ग्रसित बीमारी वाले लोगो के लिए काफी नुकसानदायक है. खराब स्तर से छोटे-छोटे कण लोगों के फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं.

इसके साथ ही दिल्ली में आज का मौसम साफ बना हुआ है. हवा ज्यादा खराब स्तर पर है. लोगों को इससे बचने की सलाह दी गई है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मास्क पहनना और ज्यादा देर तक बाहर न रहने की सलाह दी जा रही है.