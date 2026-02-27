हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: आज फिर मौसम बदलेगा करवट, तापमान में बढ़ोतरी, प्रदूषण का ऐसा है हाल

Delhi Weather: आज फिर मौसम बदलेगा करवट, तापमान में बढ़ोतरी, प्रदूषण का ऐसा है हाल

Delhi Weather News in Hindi: दिल्ली-NCR में दिन भर तापमान में उतार-चढ़ाव दिखेगा. सुबह 10 बजे 22 डिग्री और दोपहर 1 बजे 28 डिग्री तक पहुंचेगा. शाम 4 बजे अधिकतम 29 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Feb 2026 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में अब साफतौर पर परिवर्तन हो रहा है. राज्य में अब गर्मी ने एंट्री मार ली है. इस बीच एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में आज के मौसम में भी जबरदस्त बदलाव नजर आ रहा है.  राजधानी में दिल्ली में शुक्रवार (27 फरवरी) यानी आज का मौसम सूखा रहेगा. दिल्ली-एनसीआर में तापमान अब भारी बढ़ोतरी शुरू हो गई है. बिना बारिश की संभावना के राजधानी का तापमान शुक्रवार को 29 डिग्री पहुंच गया है. पारा बढ़ते ही गर्मी से लोगों को बैचेनी शुरू हो गई है. 

कैसी रहेगी दिल्ली में हवा?

दिल्ली-एनसीआर में हवा में 28 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी.  इसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है. वहीं मौसम में ज्यादा उमस नहीं दिखेगी. शुक्रवार को हवा की रफ्तार काफी हल्की दिखाई दे रही है. दिल्ली में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है.

शुक्रवार (27 फरवरी) को सुबह 6 बजे से रात तक न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक जाने का अनुमान है. शुक्रवार सुबह 7 बजे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी जिसके चलते पारा 29 डिग्री से खिसक कर 17 डिग्री पर पहुंचेगा.

दिन भर कितना रहेगा तापमान?

दिल्ली-एनसीआर में दिन भर तापमान में उतार-चढ़ाव दिखेगा. सुबह 10 बजे 22 डिग्री और दोपहर 1 बजे 28 डिग्री तक पहुंचेगा. शाम 4 बजे अधिकतम 29 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. इसके बाद तापमान शाम 7 बजे 25 डिग्री, रात 10 बजे 21 डिग्री तक जाएगा. इस तापमान के मुताबिक दोपहर में गर्मी बढ़ेगी जिससे दिन भर गर्मी का एहसास रहेगा. 

दिल्ली में आज का वायु गुणवत्ता सूचकांक

शुक्रवार (27 फरवरी) को एक बार फिर दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Delhi Air Quality Index AQI) बेहद खराब श्रेणी में है. दिल्ली में आज का एक्यूआई 186 दर्ज किया है, जो कि बेहद खराब स्तर को दर्शाता है. यह बच्चों, बुजुर्गों और सांस व अस्थमा से ग्रसित बीमारी वाले लोगो के लिए काफी नुकसानदायक है. खराब स्तर से छोटे-छोटे कण लोगों के फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं. 

इसके साथ ही दिल्ली में आज का मौसम साफ बना हुआ है. हवा ज्यादा खराब स्तर पर है. लोगों को इससे बचने की सलाह दी गई है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मास्क पहनना और ज्यादा देर तक बाहर न रहने की सलाह दी जा रही है.

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 27 Feb 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
IMD DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Weather: आज फिर मौसम बदलेगा करवट, तापमान में बढ़ोतरी, प्रदूषण का ऐसा है हाल
दिल्ली: आज फिर मौसम बदलेगा करवट, तापमान में बढ़ोतरी, प्रदूषण का ऐसा है हाल
दिल्ली NCR
JNU के शिक्षक संघ ने कैंपस में हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा की, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या कहा?
JNU के शिक्षक संघ ने कैंपस में हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा की, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली: चांदनी चौक में अंडरग्राउंड होंगे तार, 17 हजार करोड़ के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का ऐलान
दिल्ली: चांदनी चौक में अंडरग्राउंड होंगे तार, 17 हजार करोड़ के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का ऐलान
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली में ठंड की विदाई पर बढ़े सब्जियों के दाम, केशोपुर मंडी और खुदरा बाजार में भी दिखा असर
दिल्ली में ठंड की विदाई पर बढ़े सब्जियों के दाम, केशोपुर मंडी और खुदरा बाजार में भी दिखा असर
Advertisement

वीडियोज

Crime News: बेवफा का 'यार'...दिलजले साजन का 'शिकार' ! | Sansani
BMC Budget 2026-27 | ₹80,952 Crore | Roads, Water, Health & Infrastructure Highlights | Paisa Live
Avimukteshwaranand Controversy: गुप्त दरवाजे, स्वीमिंग पूल और खजाना! आश्रम पर चौंकाने वाला खुलासा
Chitra Tripathi: उमर खालिद से कैसे जुड़े राहुल के तार? | Delhi AI Summit | Himachal Police
Bharat Ki Baat: उमर खालिद से राहुल की तुलना! | Rahul Gandhi | BJP Poster | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
महाराष्ट्र
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में चला बल्ला
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड
विश्व
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? abp न्यूज़ के सवाल पर MEA का जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? MEA ने दिया जवाब
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
इंडिया
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
F 22 Raptor Price: कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget