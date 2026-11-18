दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो की जांच करने का निर्देश दिया है, जिनमें दिल्ली पुलिस के निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ कथित तौर पर वकीलों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं.

बुधवार (18 नवंबर) को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इन वीडियो की जांच करे और जरूरत पड़ने पर इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने पर विचार करे. इसके साथ ही कोर्ट ने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच करने का निर्देश दिया, जहां से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि जांच के बाद कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाए.

वीडियो सहित जरूरी सामग्री केंद्र सरकार को सौंपने का निर्देश

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश वकील करण बीर सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और दिल्ली पुलिस के अन्य कर्मियों पर वकीलों को कथित तौर पर धमकाने, डराने और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया गया है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी सहित सभी जरूरी सामग्री केंद्र सरकार को सौंपे, ताकि उनकी जांच की जा सके. हाई कोर्ट ने इस मामले में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस भी जारी किया है.

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वकील पर AK-47 राइफल इस्तेमाल करने की कथित धमकी

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो में एसीपी वशिष्ठ वकीलों को धमकी देते और उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहते दिखाई दे रहे हैं. इनमें कथित तौर पर यह कहा गया है कि यदि वकील समूह पुलिस थानों में पहुंचते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है.

इसके अलावा, एक अन्य वीडियो का भी जिक्र किया गया है, जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर कथित तौर पर एक वकील को धमकी देते हुए कह रहा है कि अगर वकील ने उस पर हाथ उठाया तो वह उसके खिलाफ AK-47 राइफल का इस्तेमाल करेगा. याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि ये बयान सही साबित होते हैं तो यह पुलिस अधिकारों के दुरुपयोग, आपराधिक धमकी और वकीलों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद बढ़ा था विवाद

याचिका में हाल के प्रदर्शनों में पुलिसकर्मियों की भागीदारी पर भी सवाल उठाए गए हैं. इसमें पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1966 और लागू सेवा एवं आचरण नियमों के तहत पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने कथित आपत्तिजनक सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने, मूल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और संबंधित पुलिस अधिकारियों के आचरण की स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच कराने की अपील की है. साथ ही, आरोप सही पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की मांग भी की गई है.

दरअसल, वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद यह विवाद बढ़ा था. इसके बाद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ कथित तौर पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिसकर्मियों के विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए थे. अनुशासन तोड़ने के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया था. हालांकि, याचिकाकर्ता का तर्क है कि केवल निलंबन से मामला खत्म नहीं होता और वकीलों को कथित तौर पर दी गई धमकियों सहित पुलिस अधिकारियों के आचरण से जुड़े सभी आरोपों की विस्तृत जांच जरूरी है.