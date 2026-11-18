दिल्ली में प्रदूषण और पंजाब के किसानों के पराली जलाने के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत तेज है. AAP के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोस्ट पर दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने पलटवार किया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिवाली के दिन केजरीवाल के लोगों ने जानबूझकर 1300 जगह पर आग लगाई.

दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''किसानों ने तो कम किया ही है, आंकड़े बता रहे हैं. 5,6,7 नवंबर को केवल 100 जगह आग लगी. दिवाली के दिन केजरीवाल के लोगों ने जानबूझकर 1300 जगह आग लगाई. किसानों और दिवाली को बदनाम करने के लिए ये आम आदमी पार्टी की साजिश थी.''

किसानों ने तो कम किया ही है, आंकड़े बता रहे हैं 5,6,7 नवंबर को केवल 100 जगह आग लगी दिवाली के दिन केजरीवाल के लोगों के जानबूझकर 1300 जगह आग लगाई किसानों और दिवाली को बदनाम करने के लिए ये AAP ki साजिश थी — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) November 18, 2026

पंजाब में पराली जलाने को लेकर केजरीवाल ने क्या कहा?

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ने अपने पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान के वीडियो संदेश को पोस्ट करते हुए लिखा, ''केंद्रीय मंत्री खुद मान रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में काफी कमी की है. दुर्भाग्य है कि इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गंदी राजनीति के तहत रात दिन पंजाब के किसानों को गाली देते रहते हैं.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा?

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “मैं पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहूंगा कि पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी आई है. दुनिया वालों को ये कहना चाहता हूं कि किसान को बदनाम मत करो. प्रदूषण के लिए किसान कतई दोषी नहीं है. प्रदूषण के दूसरी वजहें जिम्मेदार हैं. पंजाब के किसानों ने पूरे देश को ये राह दिखाई है कि पराली को जलाओ मत, उसका प्रबंधन करो. पराली जब जमीन में मिलती है तो कार्बन भी बढ़ता है तो जमीन भी स्वस्थ होती है.”

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