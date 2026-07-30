#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली-UP समेत देश में कब-कहां होगी बारिश, IMD ने की भविष्यवाणी

दिल्ली-UP समेत देश में कब-कहां होगी बारिश, IMD ने की भविष्यवाणी

IMD Forecast: IMD ने कहा कि सबसे ज्यादा बारिश का असर महाराष्ट्र में दिख सकता है. 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 30 Jul 2026 10:25 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यूपी, मध्य भारत में बारिश बढ़ेगी; एल नीनो जारी रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से कभी तेज बारिश तो कभी उमस भरा मौसम देखने को मिल रहा है. ऐसे में दिल्ली के लोगों के मन में अब सवाल है कि आखिर आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार (30 जुलाई, 2026) से 12 अगस्त 2026 तक का विस्तारित मौसम पूर्वानुमान जारी किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अगले दो हफ्तों में दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज बदलता रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं, लेकिन बाद के दिनों में इनमें बढ़ोतरी होने की संभावना है. हालांकि, दिल्ली के लिए इस रिपोर्ट में किसी तरह का अलग भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

दिल्ली में कब बढ़ेगी बारिश?

IMD के अनुसार, 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच मानसून ट्रफ सामान्य स्थिति से दक्षिण में बनी रहेगी और सप्ताह के दूसरे हिस्से में धीरे-धीरे उत्तर की ओर खिसकेगी. इसी दौरान उत्तर-पश्चिम भारत पर एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का असर भी रहेगा.

इन दोनों मौसम प्रणालियों के प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में सप्ताह के दूसरे हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना है.

बारिश होगी, लेकिन उमस से पूरी राहत नहीं

हालांकि, बारिश के बावजूद दिल्लीवासियों को उमस से पूरी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. IMD के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है. ऐसे में जब बारिश नहीं होगी, तब हवा में नमी अधिक रहने के कारण उमस महसूस होगी.

राहत की बात यह है कि अगले दो हफ्तों में दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में हीटवेव या गर्म रात (Warm Night) की संभावना नहीं है और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा.

उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां

मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में भी अगले दो हफ्तों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधियां बनी रह सकती हैं.

वहीं, 6 से 12 अगस्त के दौरान मानसून ट्रफ के सामान्य स्थिति के करीब आने और बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के संकेत हैं. इसके असर से खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. हालांकि, IMD ने इस विस्तारित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के लिए किसी व्यापक भारी बारिश का अलग अलर्ट जारी नहीं किया है.

महाराष्ट्र में भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर

अगले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा बारिश का असर महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है. IMD के मुताबिक, 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

30 और 31 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र, 30 जुलाई को मराठवाड़ा और विदर्भ तथा 31 जुलाई और 1 अगस्त को गुजरात क्षेत्र के साथ लगते इलाकों में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है. कोंकण और गोवा में भी कई दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित होने और भूस्खलन जैसी स्थितियों की आशंका जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

देश के इन राज्यों में होगी ज्यादा बारिश

IMD के मुताबिक, 30 जुलाई से 5 अगस्त के दौरान मध्य और पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी हिमालय राज्यों में भी कई दिनों तक व्यापक बारिश का दौर जारी रहेगा. कई इलाकों में भारी से बहुत भारी और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है.

वहीं, देश के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का भी अनुमान है. कुल मिलाकर पहले सप्ताह में पूरे देश में बारिश सामान्य के आसपास रहने की संभावना है.

6 से 12 अगस्त के बीच फिर बदलेगा मौसम

IMD के अनुसार, अगस्त के दूसरे सप्ताह में मानसून ट्रफ सामान्य या सामान्य से उत्तर की ओर रहने की संभावना है. इस दौरान उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने और उसके प्रभाव से नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के संकेत हैं.

इसके चलते ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. कोंकण-गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में भी कई दिनों तक भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है. पूरे देश में कुल वर्षा सामान्य रहने की संभावना जताई गई है. 

मानसून की मौजूदा स्थिति क्या है

IMD के मुताबिक, 23 से 29 जुलाई के दौरान पूरे देश में साप्ताहिक बारिश सामान्य से 1 प्रतिशत अधिक रही. हालांकि, 1 जून से 29 जुलाई तक पूरे मानसून सीजन में देश में अब भी सामान्य से 15 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है.

इस प्रकार है क्षेत्रवार स्थिति:

  • पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत: सामान्य से 30% कम बारिश
  • उत्तर-पश्चिम भारत: सामान्य से 10% कम बारिश
  • मध्य भारत: लगभग सामान्य (-1%)
  • दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत: सामान्य से 26% कम बारिश
  • पूरे देश में: सामान्य से 15% कम बारिश.

एल नीनो रहेगा प्रभावी

मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रशांत महासागर में एल नीनो (El Niño) की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान इसके और मजबूत होने की संभावना है. वहीं, इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) फिलहाल न्यूट्रल स्थिति में है और पूरे मानसून सीजन के दौरान इसके इसी स्थिति में बने रहने का अनुमान है.

क्या है सबसे बड़ा संदेश?

IMD के विस्तारित पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले दो हफ्तों के दौरान बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, लेकिन दिल्ली के लिए फिलहाल किसी बड़े या व्यापक भारी बारिश के अलर्ट का जिक्र नहीं किया गया है.

दूसरी ओर महाराष्ट्र, खासकर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण क्षेत्र में अगले कुछ दिन भारी से बहुत भारी बारिश वाले रह सकते हैं. यानी दिल्लीवालों को बारिश के साथ उमस का भी सामना करना पड़ सकता है, जबकि महाराष्ट्र में तेज बारिश का असर अधिक देखने को मिल सकता है. 

यह भी पढ़ेंः वैश्विक उथल-पुथल के बीच पीएम मोदी ने की CCS बैठक, वेस्ट एशिया संकट पर चर्चा

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 10:25 PM (IST)
Tags :
IMD Rainfall WEATHER UPDATE DELHI MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-UP समेत देश में कब-कहां होगी बारिश, IMD ने की भविष्यवाणी
दिल्ली-UP समेत देश में कब-कहां होगी बारिश, IMD ने की भविष्यवाणी
इंडिया
राज्यसभा से भी पास एंटी पेपर लीक बिल, पीएम मोदी ने की राष्ट्रपति से मुलाकात
राज्यसभा से भी पास एंटी पेपर लीक बिल, पीएम मोदी ने की राष्ट्रपति से मुलाकात
इंडिया
एजुकेशन सेक्टर में अल्पसंख्यक बच्चों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी, सरकार ने जारी किए आंकड़े
एजुकेशन सेक्टर में अल्पसंख्यक बच्चों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी, सरकार ने जारी किए आंकड़े
इंडिया
‘भारत का एक राफेल, चीन के चार जे-20 के बराबर’, पूर्व IAF चीफ ने किया था दावा
‘भारत का एक राफेल, चीन के चार जे-20 के बराबर’, पूर्व IAF चीफ ने किया था दावा
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
बिहार
बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?
बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?
इंडिया
Xप्लेन: देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
इंडिया
नेपाल: साम्प्रदायिक दंगे से जल रहे कई शहर, आगजनी-पथराव के बाद कर्फ्यू, 3 मौत
नेपाल: साम्प्रदायिक दंगे से जल रहे कई शहर, आगजनी-पथराव के बाद कर्फ्यू, 3 मौत
इंडिया
PM का Video डिलीट: मेटा के सीनियर अधिकारी तलब, सरकार ने फिर भेजा समन
PM का Video डिलीट: मेटा के सीनियर अधिकारी तलब, सरकार ने फिर भेजा समन
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget