नववर्ष के पहले दिन दिल्ली और एनसीआर के लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है. ठंड के साथ-साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है, जो इस मौसम की पहली बारिश हो सकती है. सुबह से ही सर्द हवाओं और कोहरे ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है और दिन भर ठंड बने रहने का अनुमान है.

आज सुबह दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिला, जिससे दृश्यता काफी कम रही. मौसम विभाग के अनुसार, दिन चढ़ने के बाद भी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है और रात तक ठंड का असर बना रहेगा.

दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से लगभग 0.4 डिग्री कम है. वहीं अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. ठंडी हवाओं की वजह से तापमान इससे भी कम महसूस हो सकता है, जिसे लोग कंपकंपाने वाली ठंड के रूप में महसूस करेंगे.

6 साल में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन

मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में बुधवार, 31 दिसंबर 14.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बीते 6 साल में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रहा. IMD के आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले 31 दिसंबर 2019 को अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

इसके अलावा, दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सीजन के औसत से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम है.

बारिश के आसार, सर्दी और बढ़ेगी

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अगर बारिश होती है, तो ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है. यह इस सीजन की पहली बारिश होगी, जिससे सर्दी का असर और तेज हो जाएगा. छाते और गर्म कपड़ों के बिना बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है.

मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद तापमान में फिर 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है. यानी अगले दो दिनों तक रात का तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से ठंड बढ़ेगी.

अधिकतम तापमान की बात करें तो यह अगले चार दिनों तक सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रह सकता है और उसके बाद भी ज्यादा बढ़ने के आसार नहीं हैं.

येलो अलर्ट और शीतलहर की चेतावनी

दिल्ली-एनसीआर में 1 से 3 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान घना कोहरा, बर्फीली हवाएं और शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है. खासकर सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

सर्दी के साथ-साथ दिल्ली की हवा भी बेहद खराब बनी हुई है. आज AQI 373 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. ठंड और कोहरे के कारण प्रदूषक कण हवा में ज्यादा देर तक बने रहते हैं, जिससे सांस की दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.