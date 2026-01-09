हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में हाड़ कंपाने वाली सर्दी, 2024 के बाद सबसे ठंडी जनवरी! AQI की भी हालत खराब

दिल्ली में हाड़ कंपाने वाली सर्दी, 2024 के बाद सबसे ठंडी जनवरी! AQI की भी हालत खराब

Delhi Weather News: दिल्ली में शुक्रवार (9 जनवरी) को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 09 Jan 2026 11:09 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 2024 के बाद शुक्रवार (9 जनवरी) को दिल्ली में जनवरी की सबसे ठंडी सुबह रही. इस सर्दी में तापमान अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. राजधानी में अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री ज़्यादा था. तापमान से पता चलता है कि रात में ज़्यादा ठंड होने और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के बावजूद दिन का मौसम लगभग सामान्य रहा. न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.3  डिग्री सेल्सियस कम रहा जिसकी वजह से सुबह सबसे ज्यादा ठंड रहा.

कितना रहा न्यूनतम तापमान

सफदरजंग में अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस, आयानगर में 19.0 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 18.8 डिग्री सेल्सियस और रिज स्टेशन ने 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया. पालम वेदर स्टेशन ने सबसे कम 17.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया. न्यूनतम तापमान की बात करें तो सफदरजंग ने 4.6 डिग्री सेल्सियस, पालम ने 5 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड ने 5.2 डिग्री सेल्सियस और रिज ने 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया. मौसम विभाग ने कहा कि ज्यादातर जगहों पर घना कोहरा रहा जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया.

अभी बनी रहेगी शीतलहर की स्थिति- मौसम विभाग

आने वाले समय में दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी हालांकि अभी तक गंभीर शीतलहर का कोई अनुमान नहीं है. इस बीच दिल्ली का एयर क्वालिटी बहुत खराब रहा. 24 घंटे में औसत एक्यूआई 345 रहा. 29 मॉनिटरिंग स्टेशन ने बहुत खराब एयर क्वालिटी रिकॉर्ड किया. एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के मुताबिक, 10 जनवरी को दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में रह सकती है. 11 जनवरी और 12 जनवरी को इसमें सुधार की गुंजाइश और इसके खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है.  

बिजली की डिमांड ने 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा

दिल्ली में शुक्रवार (9 जनवरी) को सर्दियों के मौसम की अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग 6,087 मेगावाट दर्ज की गई. बीएसईए ने बताया कि शुक्रवार सुबह 10.39 बजे बिजली की मांग अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसने पिछले पांच सालों की सर्दियों की अधिकतम मांग 5655 मेगावाट को पीछे छोड़ दिया.

और पढ़ें
Published at : 09 Jan 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
Weather Today DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
नताली बर्न नहीं, टॉक्सिक के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट, खुद डायरेक्टर ने किया कंफर्म
नताली बर्न नहीं, 'टॉक्सिक' के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट
Advertisement

वीडियोज

Customs Duty होगी आसान, Budget 2026 में खत्म होगा Import-Export का झंझट? | Paisa Live
Bollywood News: वरुण धवन पर फेक पीआर अटैक? बॉर्डर 2 के गाने के बाद क्यों बने ट्रोलिंग का निशाना (09.01.2026)
Anupamaa: 😱Prerna की गोदभराई में बड़ा drama, एक धक्का और रिश्ता ख़तम
Mahadangal Full Show: ममता की हरी फाइल में कुछ 'काला' है? | Mamata Banerjee | BJP | TMC | Bengal
ED की रेड को लेकर Bengal to Delhi मची खलबली! विरोध में सड़को पर उतरी Mamta Banarjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
नताली बर्न नहीं, टॉक्सिक के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट, खुद डायरेक्टर ने किया कंफर्म
नताली बर्न नहीं, 'टॉक्सिक' के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट
क्रिकेट
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
इंडिया
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
यूटिलिटी
पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?
पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?
हेल्थ
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget