राजधानी दिल्ली में क्रिसमस डे पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दिया अपडेट

उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सोमवार (22 दिसंबर) को न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा. दिल्ली और उसके आसपास वाले कुछ राज्यो में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, हालांकि यह ज्यादा देर तक नहीं रहा. IMD ने बताया कि पालम में सुबह 8 बजे हल्के कोहरे के कारण सबसे कम विज़िबिलिटी 150 मीटर दर्ज की गई, जो धीरे-धीरे सुबह 9.30 बजे तक हल्के कोहरे में 400 मीटर हो गई.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 27 दिसंबर तक उत्तरी राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति का अनुमान लगाया है. IMD के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा था, और ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम था.

दिल्ली में अगले 2-3 दिन कैसा रहेगा मौसम?

25 दिसंबर, क्रिसमस के दिन, दिल्ली में तापमान 'सामान्य के करीब' रहने की उम्मीद है, आसमान साफ ​​रहेगा और सुबह हल्का कोहरा रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, रात और सुबह के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. दिल्ली में 24 से 27 दिसंबर तक कोहरा छाया रहेगा.

किन इलाकों में रहेगा घना कोहरा?

इसके अलावा, 22 से 27 दिसंबर तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 22 से 29 दिसंबर तक, और बिहार और ओडिशा में 22 से 27 दिसंबर तक घना कोहरा रहेगा. घना कोहरा 23 दिसंबर तक राजस्थान, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करेगा.

पंजाब और हरियाणा में ठंड का असर

सोमवार को पंजाब और हरियाणा में ठंड का असर जारी रहा, हालांकि कई इलाकों में न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से कुछ डिग्री ज़्यादा था. स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार, अमृतसर में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से छह डिग्री ज़्यादा था. लुधियाना में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से एक डिग्री ज़्यादा था.

हरियाणा में, अंबाला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री ज़्यादा था. हिसार में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि करनाल में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, दोनों सामान्य से दो डिग्री ज़्यादा थे. पंजाब में 27 दिसंबर तक और उत्तर प्रदेश में 23 दिसंबर तक, साथ ही 25 से 28 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा.