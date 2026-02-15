हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस बना रणभूमि, UGC के समानता नियमों को लेकर छात्रों में टकराव

दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस बना रणभूमि, UGC के समानता नियमों को लेकर छात्रों में टकराव

Delhi University News: दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC के समानता नियमों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन झड़प में बदल गया. महिला पत्रकार पर कथित हमले से तनाव और बढ़ गया.

By : पंकज यादव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Feb 2026 07:41 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में एक बार फिर छात्र राजनीति गरमा गई है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के समानता से जुड़े नियमों को लागू करने की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब टकराव में बदल गया है. इसका असर दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में साफ देखने को मिला, जहां छात्रों के दो गुट आमने-सामने आ गए और मामला मौरिस नगर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया.

छात्रों का एक समूह यूजीसी के उन नियमों को लागू करने की मांग कर रहा है, जिनका मकसद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सभी छात्रों के साथ बराबरी और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना बताया जा रहा है. प्रदर्शन में शामिल वामपंथी छात्र संगठनों का कहना है कि ये दिशानिर्देश भेदभाव और संस्थागत पूर्वाग्रह को रोकने के लिए जरूरी हैं.

दिन में बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में इकट्ठा हुए. शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण बताया जा रहा था, लेकिन जैसे-जैसे भीड़ बढ़ी, माहौल तनावपूर्ण होता गया. नारेबाजी तेज हुई और दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई.

प्रदर्शन के दौरान शुरू हुई झड़प

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बहस धीरे-धीरे धक्का-मुक्की में बदल गई. इसी दौरान कुछ छात्रों के बीच तीखी कहासुनी हुई और हालात बिगड़ गए. आरोप है कि विरोध कर रहे छात्रों और दूसरे छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच उकसावे की स्थिति बनी.

मामला तब और गंभीर हो गया जब यह टकराव बढ़ते-बढ़ते मौरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गया. वहां दोनों गुटों के छात्र जमा हो गए और एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगे.

पत्रकार पर कथित हमला

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यूट्यूब चैनल से जुड़ी महिला पत्रकार प्रदर्शन को कवर करने पहुंची थीं. आरोप है कि कवरेज के दौरान छात्रों के एक समूह ने उनके साथ बदसलूकी की और हमला किया.

इस घटना के बाद माहौल और ज्यादा गर्म हो गया. कई लोगों ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए. छात्र संगठनों के कुछ नेताओं ने इस कथित हमले की निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

हालांकि, इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि शिकायत दर्ज हुई है या किसी की गिरफ्तारी की गई है.

ABVP और वामपंथी संगठनों के आरोप-प्रत्यारोप

वामपंथी छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े छात्रों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और वहां मौजूद लोगों पर हमला करने की कोशिश की. उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जानबूझकर भटकाने की कोशिश की गई.

दूसरी ओर, एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं.

दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी तेज हो गई है. हर संगठन अपनी बात को सही और दूसरे को गलत साबित करने में लगा है.

भड़काऊ नारों से बढ़ा तनाव

पुलिस स्टेशन के बाहर 'गोली मारो' जैसे नारे भी लगाए गए, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया. ऐसे नारों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ समय के लिए इलाके में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. कई दुकानदारों ने एहतियातन अपने शटर भी गिरा दिए.

पुलिस ने संभाली स्थिति

हालात बिगड़ते देख भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस अधिकारियों ने दोनों समूहों को अलग किया और स्थिति को काबू में लेने की कोशिश की. देर शाम तक पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने का दावा किया.

अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रखा गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

कैंपस में जारी है बहस

पिछले कुछ दिनों से यूजीसी के समानता नियमों को लेकर कैंपस में बहस चल रही है. समर्थक छात्र समूहों का कहना है कि ये नियम छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी हैं और इससे भेदभाव के मामलों में कमी आएगी. वहीं कुछ छात्र संगठन इस पर अलग राय रखते हैं और इसे लागू करने के तरीके और प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने एक और गंभीर मुद्दे को सामने ला दिया है, कैंपस में विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा. जिस तरह से एक पत्रकार पर कथित हमला हुआ, उसने मीडिया की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. कई सामाजिक संगठनों और मीडिया से जुड़े लोगों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

फिलहाल, मौरिस नगर थाना क्षेत्र में शांति तो है, लेकिन कैंपस का माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि छात्र संगठनों ने अपनी-अपनी रणनीति बनाने के संकेत दिए हैं.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read
Published at : 15 Feb 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
Delhi University UGC DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
बिहार
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
बिहार
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
इंडिया
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
जनरल नॉलेज
यहां एक ही लड़की से शादी करते हैं परिवार के सभी भाई, जानिए भारत में कहां है ये अनोखी परंपरा
यहां एक ही लड़की से शादी करते हैं परिवार के सभी भाई, जानिए भारत में कहां है ये अनोखी परंपरा
ट्रेंडिंग
Video: स्वैग वाले ससुर जी की एंट्री देख दुल्हन दंग, शादी में बुलेट से पहुंचे दूल्हे के पापा, वीडियो वायरल
स्वैग वाले ससुर जी की एंट्री देख दुल्हन दंग, शादी में बुलेट से पहुंचे दूल्हे के पापा, वीडियो वायरल
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget