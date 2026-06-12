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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRतुगलकाबाद एक्सटेंशन में भीषण आग: एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत, CM रेखा गुप्ता ने जताया दुख

तुगलकाबाद एक्सटेंशन में भीषण आग: एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत, CM रेखा गुप्ता ने जताया दुख

Delhi News In Hindi: दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में पांच मंजिला इमारत में लगी आग में एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। CM रेखा गुप्ता ने दुख जताया और घायलों को बेहतर इलाज का भरोसा दिया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 12 Jun 2026 05:31 PM (IST)
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दक्षिण-पूर्व दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में गुरुवार देर रात पांच मंजिला रिहायशी इमारत में लगी आग में एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 70 वर्षीय महिला समेत दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'X' पर पोस्ट कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, “तुगलकाबाद में आग की घटना में हुई मौतें बहुत दुखद हैं. पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना. घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना.” 

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सभी विभाग सक्रिय, घायलों को बेहतर इलाज

CM गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है. दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, DDMA, CATS एम्बुलेंस सर्विस और अन्य आपातकालीन एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव एवं राहत कार्यों में जुट गई हैं. घायलों को हर संभव इलाज मुहैया कराया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद दी जा रही है.

आग पर काबू, जांच शुरू

पुलिस ने बताया कि गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन को रात करीब 2:31 बजे PCR कॉल मिली. आग लगने से इमारत में घना धुआं फैल गया और कई लोग अंदर फंस गए. फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

मृतकों में एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल हैं. पूरे इलाके में शोक का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से घटना की गहन जांच कराने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है. 

CM रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार सभी प्रभावित लोगों को समय पर मदद और सहायता उपलब्ध कराएगी. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए और परिवारों को हर संभव सहायता दी जाए.

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Published at : 12 Jun 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
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