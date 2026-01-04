हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRतीन लेयर में दौड़ेगा दिल्ली का ट्रैफिक, इस साल शुरू होंगे थ्री डबल डेकर कॉरिडोर, क्या होगी खासियत?

तीन लेयर में दौड़ेगा दिल्ली का ट्रैफिक, इस साल शुरू होंगे थ्री डबल डेकर कॉरिडोर, क्या होगी खासियत?

Delhi News: दिल्ली में डबल डेकर कॉरिडोर के तहत तीन स्तरों पर आवाजाही संभव होगी. मजलिस पार्क से मौजपुर तक बनने वाला डबल डेकर कॉरिडोर निर्माण के मामले में सबसे आगे है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: अजीत | Updated at : 04 Jan 2026 04:23 PM (IST)
राजधानी दिल्ली को इस साल शहरी यातायात के मोर्चे पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है. मेट्रो फेज-4 के तहत तैयार हो रहे तीन प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के साथ दिल्ली में पहली बार डबल डेकर कॉरिडोर का सपना हकीकत बनने वाला है. यह व्यवस्था न सिर्फ सफर को तेज करेगी, बल्कि जाम से जूझती सड़कों को भी राहत देगी.

एक ही ढांचे पर मेट्रो, फ्लाईओवर और सड़क

डबल डेकर कॉरिडोर की खासियत यह है कि इसमें तीन स्तरों पर आवाजाही संभव होगी. सबसे ऊपर मेट्रो ट्रेन चलेगी. उसके ठीक नीचे फ्लाईओवर पर निजी वाहन दौड़ेंगे. वहीं जमीन स्तर पर बसों और स्थानीय ट्रैफिक के लिए सड़क रहेगी. इस अभिनव मॉडल से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है.

दिल्ली में पहली बार लागू हो रहा डबल डेकर मॉडल

अब तक दिल्ली में इस तरह का कोई भी कॉरिडोर मौजूद नहीं था. मेट्रो फेज-4 में पहली बार इस कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतारा गया है. तीनों प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर एक ही पिलर पर मेट्रो ट्रैक और फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है. अलग-अलग पिलर की जरूरत नहीं होने से जगह की बचत भी हो रही है.

सबसे पहले खुलेगा मजलिस पार्क-मौजपुर सेक्शन

मजलिस पार्क से मौजपुर तक बनने वाला डबल डेकर कॉरिडोर निर्माण के मामले में सबसे आगे है. यहां फ्लाईओवर का ढांचा लगभग तैयार हो चुका है. अब सिर्फ रैंप को सड़क से जोड़ने का काम बाकी है. इसी वजह से यह कॉरिडोर दिल्ली में सबसे पहले यातायात के लिए खोले जाने की संभावना है.

संगम विहार से अंबेडकर नगर, महरौली-बदरपुर रोड को मिलेगी राहत

गोल्डन लाइन के तहत संगम विहार और अंबेडकर नगर के बीच 2.4 किलोमीटर लंबा डबल डेकर कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है. डीएमआरसी के अनुसार पिलर का लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. डेक स्लैब का निर्माण तेजी से चल रहा है. छह लेन के फ्लाईओवर के चालू होने से महरौली-बदरपुर रोड पर रोज लगने वाले जाम में बड़ी कमी आने की उम्मीद है.

आजादपुर से डेरावल नगर के बीच मेट्रो-फ्लाईओवर सेक्शन

जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम कॉरिडोर पर आजादपुर और डेरावल नगर के बीच 2.2 किलोमीटर का मेट्रो-फ्लाईओवर सेक्शन बन रहा है. इसमें 880 मीटर हिस्सा डबल डेकर कॉरिडोर का है. डीएमआरसी के मुताबिक नींव और पिलर का करीब 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. वर्ष के अंत तक इस हिस्से को वाहनों के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है.

भजनपुरा से यमुना विहार, रैंप निर्माण ने पकड़ी रफ्तार

मजलिस पार्क-मौजपुर मेट्रो कॉरिडोर पर भजनपुरा से यमुना विहार के बीच 1.4 किलोमीटर लंबा डबल डेकर हिस्सा शामिल है. पेड़ों की कटाई की अनुमति में देरी के कारण फ्लाईओवर रैंप का काम अटका हुआ था. अब स्वीकृति मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर निर्माण तेज कर दिया गया है. डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो परिचालन के लिए कॉरिडोर पूरी तरह तैयार है और अगले कुछ महीनों में छह लेन वाला फ्लाईओवर भी चालू कर दिया जाएगा.

Published at : 04 Jan 2026 04:23 PM (IST)
Delhi Metro Delhi Traffic DELHI NEWS
