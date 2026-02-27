दिल्ली के कई रास्ते 12 मार्च तक रहेंगे प्रभावित, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते राजधानी के व्यस्त आसफ अली रोड पर 26 फरवरी से 12 मार्च तक यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट चौक तक एक साइड कैरिज वे बंद रहने की जानकारी देते हुए यात्रियों और वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, आसफ अली रोड पर तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट चौक तक निर्माण कार्य जारी रहेगा. इस दौरान सड़क का एक हिस्सा बंद रहेगा, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा. चमन लाल मार्ग भी प्रभावित हिस्से में शामिल है. ऐसे में इस रूट से गुजरने वाले दैनिक यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है.

In connection with ongoing construction work on Asaf Ali Road (Turkman Gate to Delhi Gate via Delight Cinema) in connection with redevelopment of New Delhi Railway Station will continue from 26.02.2026 to 12.03.2026. One side carriageway will remain closed and traffic movement is… pic.twitter.com/moAlMGfFJk — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) February 26, 2026

इन मार्गों से होकर जाएं दिल्ली गेट की ओर

हामदर्द चौक या आरए कमला मार्केट की तरफ से दिल्ली गेट चौक जाने वाले वाहन चालक मिंटो रोड से डीडीयू मार्ग होते हुए बीएसजेड मार्ग के रास्ते दिल्ली गेट चौक पहुंच सकते हैं.वहीं गुरु नानक चौक से आने वाले यात्री मिर्दार चौक से मिर्दार मार्ग और बीजेडए मार्ग के जरिए दिल्ली गेट की ओर जा सकते हैं.

रेलवे यात्रियों के लिए विशेष सलाह

रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से तैयार करें और अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें. निर्माण कार्य के कारण मार्ग पर जाम की स्थिति बन सकती है, जिससे ट्रेन छूटने का खतरा बढ़ सकता है.

डायवर्जन रूट पर पार्किंग से बचें

ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन मार्गों पर वाहन पार्क न करें. ऐसा करने से ट्रैफिक जाम की स्थिति और गंभीर हो सकती है. सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

रियल टाइम अपडेट के लिए यहां करें संपर्क

यातायात से जुड़ी ताजा जानकारी और सहायता के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर डीटीपी ट्रैफिक के आधिकारिक हैंडल से भी अपडेट लिया जा सकता है.

आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1095 या 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है. व्हाट्सएप नंबर 8750871493 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.