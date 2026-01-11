हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: ठंड से कांप रही दिल्ली! राजधानी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, IMD का येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather: ठंड से कांप रही दिल्ली! राजधानी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, IMD का येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather Today: दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और न्यूनतम तापमान 3°C तक पहुंच गया है. घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए IMD ने 11 और 12 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 11 Jan 2026 06:39 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली एनसीआर में ठंड ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. क्योंकि 10-11 जनवरी की रात न्यूनतम तापमान गिरकर 3°C तक पहुंच चुका है. इस कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 11 और 12 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 11 जनवरी को दर्ज किया गया यह तापमान इस सीजन का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार आज का दिन पूरे एनसीआर के लिए बेहद ठंडा रहने वाला है और सतर्कता जरूरी है.

दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर

दिल्ली एनसीआर में शनिवार और रविवार की रात से ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था. शाम होते ही कई इलाकों में कोहरा छा गया और सुबह के समय घना कोहरा बना रहा. शीतलहर की दस्तक के साथ तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है. बीते चार दिनों में न्यूनतम तापमान करीब चार डिग्री तक लुढ़क चुका है. मौसम विभाग ने इसे ‘बेहद ठंडा दिन’ की श्रेणी में रखा है. रविवार सुबह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई थी, जो कुछ घंटों बाद 100 मीटर तक सुधरी.

तापमान, हवा और प्रदूषण की स्थिति

आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 16°C और न्यूनतम तापमान 3°C रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 295 रहा. नोएडा में तापमान 18/7 और AQI 357, गाजियाबाद में 18/6 और AQI 374, गुरुग्राम में 17/6 और AQI 248, ग्रेटर नोएडा में 18/6 और AQI 261, जबकि फरीदाबाद में 18/6 और AQI 238 दर्ज किया गया है. लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवाओं ने शीतलहर के असर को और बढ़ा दिया है, जिससे ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है.

येलो अलर्ट, अगले दिनों का पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 11 और 12 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा और ये दोनों दिन लोगों के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं. न्यूनतम तापमान 3°C के आसपास बना रहेगा और पूरे दिन ठंड, कोहरा और शीतलहर का असर देखने को मिलेगा. खास तौर पर रात और सुबह के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. हालांकि राहत की खबर यह है कि 13 जनवरी से तापमान में धीरे-धीरे 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. 16 जनवरी तक अधिकतम तापमान 20°C और न्यूनतम तापमान 8°C तक पहुंचने का अनुमान है.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 11 Jan 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंग्स ऑफ पटना...वो खूनी घटना | sansani
Moradabad News: मुरादाबाद में बीजेपी नेता का स्टंट..चढ़ा रील बनाने का भूत | UP Hindi News
America Attack on Iran : ईरान पर आया बड़ा संकट अमेरिका करेगा हमला !
Charcha With Chitra: किसकी होगी BMC? महायुति VS महाविकास अघाड़ी पर श्रीकांत शिंदे ने क्या बताया?
Chitra Tripathi: नशे में धुत रईसजादों की रेस ने ली मासूमों की जान! | Janhit | ABP | Jaipur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
क्रिकेट
आदित्य अशोक का डेब्यू! पहले वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आदित्य अशोक का डेब्यू! भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
ट्रेंडिंग
9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख उड़ गए गर्लफ्रेंड के होश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्यार भरा सरप्राइज वीडियो
9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख उड़ गए गर्लफ्रेंड के होश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्यार भरा सरप्राइज वीडियो
जनरल नॉलेज
Whatsapp Founders: मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
नौकरी
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget