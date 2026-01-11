दिल्ली एनसीआर में ठंड ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. क्योंकि 10-11 जनवरी की रात न्यूनतम तापमान गिरकर 3°C तक पहुंच चुका है. इस कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 11 और 12 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 11 जनवरी को दर्ज किया गया यह तापमान इस सीजन का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार आज का दिन पूरे एनसीआर के लिए बेहद ठंडा रहने वाला है और सतर्कता जरूरी है.

दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर

दिल्ली एनसीआर में शनिवार और रविवार की रात से ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था. शाम होते ही कई इलाकों में कोहरा छा गया और सुबह के समय घना कोहरा बना रहा. शीतलहर की दस्तक के साथ तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है. बीते चार दिनों में न्यूनतम तापमान करीब चार डिग्री तक लुढ़क चुका है. मौसम विभाग ने इसे ‘बेहद ठंडा दिन’ की श्रेणी में रखा है. रविवार सुबह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई थी, जो कुछ घंटों बाद 100 मीटर तक सुधरी.

तापमान, हवा और प्रदूषण की स्थिति

आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 16°C और न्यूनतम तापमान 3°C रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 295 रहा. नोएडा में तापमान 18/7 और AQI 357, गाजियाबाद में 18/6 और AQI 374, गुरुग्राम में 17/6 और AQI 248, ग्रेटर नोएडा में 18/6 और AQI 261, जबकि फरीदाबाद में 18/6 और AQI 238 दर्ज किया गया है. लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवाओं ने शीतलहर के असर को और बढ़ा दिया है, जिससे ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है.

येलो अलर्ट, अगले दिनों का पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 11 और 12 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा और ये दोनों दिन लोगों के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं. न्यूनतम तापमान 3°C के आसपास बना रहेगा और पूरे दिन ठंड, कोहरा और शीतलहर का असर देखने को मिलेगा. खास तौर पर रात और सुबह के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. हालांकि राहत की खबर यह है कि 13 जनवरी से तापमान में धीरे-धीरे 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. 16 जनवरी तक अधिकतम तापमान 20°C और न्यूनतम तापमान 8°C तक पहुंचने का अनुमान है.