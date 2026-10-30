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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर लगी रोक

दिल्ली-NCR में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर लगी रोक

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर 5 से 20 नवंबर तक रोक लगाने की घोषणा की. प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 30 Oct 2026 05:00 PM (IST)
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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे NCR इलाके में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के काम पर पूरी तरह रोक रहेगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एयर पॉल्यूशन हमें लिगेसी (Legacy) के रूप में मिली थी. इसका समाधान हम धीरे-धीरे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं. दिल्ली सरकार ने अपना इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर शुरू किया.वहीं CAQM ने लगातार मेहनत करके पवन आई ट्रिपल सी को लागू किया. उन्होंने कहा कि 5 से 20 नवंबर हमारा पीक टाइम है. सभी लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिए. राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को इससे छूट मिलेगी. इन 15 दिनों में हम चाहेंगे कि दफ्तरों में 50 फीसदी अटेंडेंस हो. 

बता दें कि फिलहाल दिल्ली का एक्यूआई ‘संतोषजनक’ श्रेणी में है. दिल्ली में रातभर बारिश हुई. राजधानी में चार साल में अक्टूबर का सबसे अधिक बारिश वाला दिन दर्ज किया गया, जबकि 2022 के बाद इस महीने में सबसे अधिक बारिश हुई. मौसम में आए बदलाव से शहर की वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘संतोषजनक’ श्रेणी में पहुंच गई है. 

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मौसम संबंधी आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में शहर में 61.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस महीने अब तक कुल 123.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. दिल्ली में इससे पहले अक्टूबर के किसी एक दिन सबसे अधिक बारिश नौ अक्टूबर 2022 को दर्ज की गई थी, जब 74 मिलीमीटर बारिश हुई थी. उस साल अक्टूबर के पूरे महीने में शहर में कुल 128 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी. और बारिश होने के आसार के बीच इस महीने बारिश का आंकड़ा इसके करीब पहुंच सकता है या इसे पार कर सकता है. आईएमडी ने बताया कि अगले कुछ घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. 

मौसम विभाग का ‘रेड’ अलर्ट दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नयी दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए जारी किया गया था. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है. 

केंद्रवार आंकड़ों के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है, जबकि रिज में न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है. लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है, जबकि आया नगर में यह 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

गुरुवार सुबह 8.30 बजे से शुक्रवार सुबह छह बजे के बीच केंद्रवार बारिश के आंकड़ों के अनुसार, झरोदा कलां में सबसे अधिक 89 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके बाद लोधी रोड में 63 मिलीमीटर और सफदरजंग में 56.5 मिलीमीटर बारिश हुई. झज्जर में 47 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि नारायणा में 44.5 मिलीमीटर बारिश हुई. पीतमपुरा में 42.5 मिलीमीटर, पूसा में 41.5 मिलीमीटर और गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. प्रगति मैदान में 40.9 मिलीमीटर, गुरुग्राम में 36 मिलीमीटर, जनकपुरी में 35.5 मिलीमीटर, मुरादनगर में 35 मिलीमीटर और गुरुग्राम स्थित नॉर्थकैप विश्वविद्यालय में 30 मिलीमीटर बारिश हुई. मयूर विहार में नौ मिलीमीटर और जफरपुर में एक मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. नजफगढ़, महरौली, छतरपुर और गाजियाबाद के हिंडन के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे. बारिश से प्रदूषण से राहत मिली. 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह 9.30 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 90 दर्ज किया गया, जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में आता है. सीपीसीबी के समीर ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, शहर के 36 निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता ‘संतोषजनक’ श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि 16 केंद्रों में यह ‘मध्यम’ श्रेणी में रही. सीपीसीबी के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के पैमाने के अनुसार, शून्य से 50 के बीच के स्तर को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच के स्तर को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है. 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 30 Oct 2026 04:12 PM (IST)
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