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राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ SIR: BLO घर-घर बांट रहे फॉर्म, वोटरों को समझा रहे पूरी प्रक्रिया

Delhi Sir News: दिल्ली में SIR अभियान के दूसरे दिन BLO घर-घर फॉर्म बांट रहे हैं. मतदाताओं को प्रक्रिया समझाई जा रही है. 13,766 बूथों पर काम जारी है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 01 Jul 2026 05:56 PM (IST)
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दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जोरों पर है. 30 जून से शुरू हुए इस अभियान के दूसरे दिन भी बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर SIR फॉर्म बांट रहे हैं और मतदाताओं को फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं.

दिल्ली के 13 हजार 766 बूथों पर तैनात BLO घर-घर पहुंचकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं. पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र के मांडवली इलाके में BLO रितेश रंजन सी ब्लॉक के घरों को कवर कर रहे हैं. वे मतदाता सूची के अनुसार घर ढूंढकर फॉर्म बांट रहे हैं और हर कॉलम को विस्तार से समझा रहे हैं.

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लोगों में मिला-जुला प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासी एसके वर्मा ने कहा कि SIR प्रक्रिया देश के लिए बेहद जरूरी है, इससे फर्जी वोटरों को सूची से हटाया जा सकेगा. वहीं सुरेश ने बताया कि उनके परिवार के कुछ सदस्यों के फॉर्म आए हैं, लेकिन पिछले चुनाव में कुछ वोट कट गए थे. उन्होंने व्यवस्था पर सवाल भी उठाए.

कई परिवारों ने जताई खुशी

विनोद और सरोज जैसे स्थानीय निवासियों ने चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि SIR फर्जी मतदाताओं को हटाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

चरणबद्ध तरीके से होगी प्रक्रिया

SIR प्रक्रिया के पहले चरण में फॉर्म वितरण हो रहा है. आने वाले दिनों में भरे हुए फॉर्म जमा किए जाएंगे, उनकी जांच होगी और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मतदाता सूची को बनाने का अभियान

चुनाव आयोग का यह विशेष अभियान दिल्ली की मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध एवं सटीक बनाने का प्रयास है. BLO लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं. इस अभियान की सफलता से फर्जी वोटरों की संख्या कम होने की उम्मीद है. 

दिल्ली में SIR प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. यह देखना होगा कि यह अभियान कितना प्रभावी साबित होता है और मतदाता सूची को कितना स्वच्छ बनाता है.

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 01 Jul 2026 05:56 PM (IST)
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