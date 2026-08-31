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दिल्ली SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, यहां जानें कैसे चेक करें अपना नाम
Delhi SIR की ड्राफ्ट लिस्ट, 31 अगस्त सोमवार को जारी हो गई. लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यह जानने के लिए आपको CEO Delhi की वेबसाइट पर जाना होगा.
दिल्ली प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का ड्राफ्ट रोल 31 अगस्त 2026, सोमवार को जारी कर दिया गया. राज्य के 13 जिलों में एसआईआर की प्रक्रिया बीते करीब 2 महीनों से चल रही थी.
SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं,यह जानने के लिए आपको मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली यानी CEODELHI की वेबसाइट पर जाना होगा. जहां एसआईआर ड्राफ्ट रोल संबंधित एक पेज खुलेगा. यहां आपको अपना जिल, विधानसभा और भाषा चुनकर कैप्चा डालने के बाद ड्राफ्ट के पीडीएफ चेक कर सकते हैं.
अगर आप सिर्फ अपना नाम देखना चाहते हैं तो ईपीआईसी संख्या, राज्य का नाम चुनने के बाद कैप्चा डालकर चेक कर सकते हैं.
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