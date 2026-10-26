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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: 26 लाख के लोन के चक्कर में गंवाए 29 हजार, महिला साइबर ठगी का शिकार

दिल्ली: 26 लाख के लोन के चक्कर में गंवाए 29 हजार, महिला साइबर ठगी का शिकार

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी कृष्ण कुमार पहले बैंक लोन की प्रक्रिया में सहायता करता था. आरोपी ने प्रोसेसिंग फीस के नाम पर महिला से 29500 रुपये ठग लिए.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 26 Oct 2026 08:27 PM (IST)
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क्या आपको लोन की जरूरत है, वो भी सस्ते ब्याज दर पर? तो इस खबर को जरूर पढ़िए! कहीं आप भी साइबर ठगों के अगले शिकार न बन जायें. जी हां, दिल्ली के शाहदरा जिले से ठगी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक महिला सस्ते ब्याज दर पर बैंक लोन की चाह में ठगी का शिकार हो गई और उन्हें 29500 रुपए का चुना लग गया.

इस मामले में शाहदरा जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान कृष्ण कुमार (24) के रूप में हुई है. वह बिहार के भागलपुर स्थित कहलगांव का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी लोन प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर लोगों को निशाना बनाता था.

बैंक से कम ब्याज दर पर 26 लाख के लोन का झांसा

डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के अनुसार, साइबर पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित महिला शिकायतकर्ता ने बताया कि, उन्हें एक कॉल आई थी, जिसमें उन्हें कम ब्याज दर पर एक्सिस बैंक से 26 लाख रुपए का लोन दिलाने का भरोसा दिया गया. महिला उसके झांसे में आ गई और वॉट्सएप के माध्यम से कॉलर द्वारा मांगे गए दस्तावेज भेज दिए.

इसके बाद उनसे लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के नाम प्रोसेसिंग फी के नाम पर 29500 डिपॉजिट करने को कहा गया, जिसे उन्होंने निर्देश क अनुसार ट्रांसफर कर दिया. लेकिन उन्हें न ही लोन मिला और न ही उनके पैसे मिले. जिसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दी.

महिला की शिकायत के आधार पर शाहदरा साइबर थाने में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में SI सचिन कुमार, HC पुनीत तेवतिया, HC आशीष और HC प्रवीण की टीम का गठन किया गया.

टीम ने जांच के दौरान ठगी में प्रयुक्त मोबाइल नम्बर पर टेक्निकल सर्विलांस लगाया, जिससे मोबाइल की लोकेशन दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में मिली. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने कापसहेड़ा इलाके में छापेमारी की और आरोपी कृष्ण कुमार को वहां से दबोच लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया.

पहले लोन प्रोसेसिंग का काम करता था आरोपी

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी कृष्ण कुमार पहले OwnPaisa में डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (DSA) के तौर पर काम कर चुका था. इस काम के दौरान वह बैंक लोन की प्रक्रिया में सहायता करता था. बाद में उसकी नौकरी छूट गई और उसने लोगों को आकर्षक ब्याज दरों पर बैंक लोन दिलाने का झांसा देकर ठगना शुरू किया. 

इस मामले में भी उसने महिला को 26 लाख रुपए का लोन दिलाने का भरोसा दिया और प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर 29,500 रूपये की ठगी की. पुलिस अभी शिकायत, पूछताछ और जुटाए गए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की भूमिका की जांच कर रही है.

मोबाइल फोन और दो डेबिट कार्ड बरामद

जांच के दौरान पुलिस ने एक मोबाइल फोन और दो डेबिट कार्ड बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, बरामद मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपराध में किया गया था, जबकि दोनों डेबिट कार्ड आरोपी के बैंक खातों से जुड़े है. हालांकि इस मामले में अब तक ठगी की रकम की बरामदगी नहीं की जा सकी है. पुलिस मनी ट्रेल का पता लगा कर इसकी अंतिम कड़ी का पता लगाने और इस वारदात के अन्य आरोपियों के शामिल होने की जांच के साथ आरोपी के अन्य वारदातों में संभावित संलिप्तता का भी पता करने में जुटी है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली: इंस्टाग्राम पर कुर्ती के ऐड की आड़ में 30 करोड़ की ठगी का खेल, 7 अरेस्ट

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 08:26 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
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