दिल्ली: इंस्टाग्राम पर कुर्ती के ऐड की आड़ में 30 करोड़ की ठगी का खेल, 7 अरेस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कुर्ती खरीदने के लिए दिया गया एक छोटा-सा ऑर्डर दिल्ली पुलिस को 30 करोड़ रुपये से ज्यादा के संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन वाले साइबर ठगी नेटवर्क तक ले गया. दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा से महज 6,450 रुपये की ऑनलाइन ठगी की शिकायत की जांच करते हुए नॉर्थ जिला पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक इस गिरोह पर फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक खाते खुलवाने और उन्हें कमीशन के बदले साइबर ठगों तक पहुंचाने का आरोप है. अब तक देश के अलग-अलग राज्यों से जुड़ी साइबर ठगी की 27 शिकायतें इस नेटवर्क से जुड़ी मिली हैं.

इंस्टाग्राम पर कुर्ती पसंद आई, फिर शुरू हुआ ठगी का खेल

मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा फातिमा की शिकायत से शुरू हुआ. मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली छात्रा ने इंस्टाग्राम पर Kavya_kurti_hub नाम के अकाउंट पर कुर्ती का विज्ञापन देखा. उसे पसंद आने पर वह व्हाट्सऐप पर पहुंची और 799 रुपये की कुर्ती का ऑर्डर दिया. इसके लिए उसने क्यूआर कोड के जरिए 400 रुपये एडवांस भी जमा कर दिए.

पार्सल के नाम पर बार-बार वसूले पैसे

ऑर्डर देने के बाद छात्रा के पास एक फोन आया. फोन करने वाले ने पार्सल की डिलीवरी के लिए पासकोड देने की बात कही. इसके बाद छात्रा को बताया गया कि कोड जनरेट करने के लिए रिफंड मिलने वाला चार्ज जमा करना होगा. इस बहाने उससे पहले 1,150 रुपये मांगे गए. फिर अलग-अलग कारण बताकर 2,000 रुपये, 2,650 रुपये और 650 रुपये और वसूल लिए गए. छात्रा पैसे देती रही, लेकिन न तो कुर्ती पहुंची और न ही रकम वापस मिली. इस तरह उसके साथ कुल 6,450 रुपये की ठगी हुई.

छोटी शिकायत से बड़े नेटवर्क तक पहुंची पुलिस

छात्रा ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद 4 सितंबर 2026 को नॉर्थ जिले के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस के लिए चुनौती यह पता लगाना था कि ऑनलाइन भुगतान आखिर किन खातों में पहुंचा और उसके पीछे कौन लोग हैं.

जांच के दौरान पुलिस ने करीब 200 मोबाइल नंबरों और आईएमईआई नंबरों का विश्लेषण किया. बैंक ट्रांजेक्शन और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने के साथ फ्लिपकार्ट, जोमैटो और ब्लू डार्ट से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की गई.

2000 किलोमीटर तक फैली जांच, नोएडा और कानपुर में छापे

जांच में ठगी की रकम का एक रास्ता पाइन लैब्स मर्चेंट के जरिए ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी केनार बैंक खाते तक पहुंचा. पुलिस के मुताबिक इस खाते का संबंध किजेनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से मिला. इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी.आरोपियों के बार-बार ठिकाने बदलने के बावजूद पुलिस ने 16 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा में छापेमारी कर छह लोगों को गिरफ्तार किया.आगे मिली जानकारी के आधार पर 21 अक्टूबर को कानपुर से सातवें आरोपी को भी पकड़ लिया गया.

फर्जी कंपनियों के नाम पर खुलवाते थे बैंक खाते

पुलिस के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा में किराये के ठिकानों पर किजेनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एग्जीक्यूटिव एज और नेक्सकोर नाम से तीन संदिग्ध कंपनियों से जुड़े दस्तावेज मिले. जांच में आरोप है कि इन कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे..इन खातों के साथ डेबिट कार्ड, चेकबुक, बैंकिंग किट और उनसे जुड़े सिम कार्ड भी तैयार किए जाते थे. बाद में ये खाते दूसरे लोगों को सौंप दिए जाते थे ताकि साइबर ठगी से हासिल रकम को उनमें जमा कराकर आगे भेजा जा सके.

MBA पास आरोपी पर खाते सप्लाई करने का आरोप

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आदित्य मिश्रा, उदित प्रताप सिंह भदौरिया, आयुष वर्मा और अभिषेक पाल कथित तौर पर फर्जी कंपनियां बनाने और चालू बैंक खाते खुलवाने में शामिल थे. पुलिस के अनुसार ये खाते हिमांशु राणा और राहुल कुमार को दिए जाते थे. आरोप है कि इसके बदले उन्हें हर महीने करीब 25 हजार रुपये दिए जाते थे.

जांच में MBA डिग्रीधारी गौरव पांडेय की भूमिका भी सामने आई. पुलिस का आरोप है कि वह बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क की एक अहम कड़ी था. हिमांशु और राहुल से मिले खाते, बैंकिंग किट और लिंक किए गए सिम कार्ड गौरव तक पहुंचते थे. इसके बाद गौरव कथित तौर पर ये खाते कमीशन लेकर मैक्सवेल और सॉलिटेयर नाम से पहचाने गए लोगों को उपलब्ध कराता था. पुलिस के मुताबिक, इन लोगों से व्हाट्सऐप पर अमेरिका के कंट्री कोड वाले नंबरों के जरिए संपर्क किया जाता था. इस पूरे नेटवर्क की भूमिका की जांच जारी है.

30 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन की जांच

पुलिस के मुताबिक, संदिग्ध बैंक खातों में 30 करोड़ रुपये से अधिक के क्रेडिट ट्रांजेक्शन का पता चला है.अब तक अलग-अलग राज्यों की 27 साइबर ठगी शिकायतों को इस नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, यह रकम कुल ठगी की अंतिम पुष्टि की गई राशि नहीं है. पुलिस जब्त दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही हैताकि यह पता लगाया जा सके कि किन खातों में कितनी रकम आई और उसका इस्तेमाल कहां किया गया.

20 मोबाइल, 45 सिम और 39 POS मशीनें बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 मोबाइल फोन, 45 सिम कार्ड, 33 डेबिट कार्ड और 28 चेकबुक बरामद कीं. इसके अलावा 39 POS मशीनें, 15 स्कैनर, दो लैपटॉप, पांच मुहरें, सात आधार कार्ड, पांच पैन कार्ड और बैंक खातों से जुड़े 21 दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं.पुलिस को शक है कि इन सामानों का इस्तेमाल बैंक खाते खोलने, उन्हें चलाने और पैसों के लेन-देन में किया जाता था. जब्त सामान की जांच से गिरोह के दूसरे सदस्यों और अन्य मामलों से जुड़े सुराग मिलने की उम्मीद है.

पुलिस की जांच जारी, दूसरे ठगी मामलों के तार खंगाले जा रहे

इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आदित्य मिश्रा, आयुष वर्मा,अभिषेक पाल, राहुल कुमार, हिमांशु राणा, उदित प्रताप सिंह भदौरिया और गौरव पांडेय के रूप में हुई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हैं कितने बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ और ठगी की रकम किन-किन लोगों तक पहुंची.

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