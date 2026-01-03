डॉग वाले सर्कुलर को लेकर दिल्ली में सियासत तेज, टीचर पर FIR के बाद AAP-BJP में छिड़ा विवाद

राजधानी दिल्ली के स्कूल और कॉलेज परिसरों में सुरक्षा को लेकर जारी एक प्रशासनिक सर्कुलर अब शिक्षा का विषय कम और राजनीति का अखाड़ा ज्यादा बनता जा रहा है. आवारा कुत्तों की एंट्री रोकने से जुड़े आदेश पर जहां एक शिक्षक के निलंबन और एफआईआर ने विवाद को हवा दी, वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है.

शिक्षा विभाग द्वारा जारी सर्कुलर का मकसद शैक्षणिक परिसरों में छात्रों की सुरक्षा बताया गया, लेकिन आदेश सामने आते ही यह मुद्दा राजनीतिक रंग में रंग गया. सर्कुलर के बाद हुई कार्रवाई ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या असहमति जताना अब अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है.

'कार्रवाई में दिखा रही सख्ती, असहमति की कीमत निलंबन'

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आदेश पर हो रही आलोचना से सरकार असहज हो गई है. आरोप लगाया गया कि सर्कुलर की समीक्षा करने के बजाय आवाज उठाने वाले शिक्षक को निलंबन का सामना करना पड़ा. आप नेता का कहना है कि शिक्षक ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था, बल्कि केवल प्रशासनिक फैसले पर आपत्ति जताई थी. इसके बावजूद निलंबन जैसी कार्रवाई यह संकेत देती है कि सरकार आलोचना को सहन करने के मूड में नहीं है.

छात्र नेता पर नरमी, शिक्षक पर सख्ती का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए सरकार पर चयनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीते दिनों जब छात्र संगठन ABVP की नेता द्वारा प्रोफेसर से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, तब सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाया. इससे शिक्षकों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है.

FIR से डराने की कोशिश, हम पीछे नहीं हटेंगे: आप विधायक

आप विधायक कुलदीप कुमार और संजीव झा ने भी प्रेसवार्ता कर सरकार पर निशाना साधा. उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे हथकंडों से डरने वाली नहीं है.

'सर्कुलर में शिक्षकों की ड्यूटी का नहीं कोई जिक्र'

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि आप नेता तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं. यह बयान उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है. वीरेन्द्र सचदेवा ने स्पष्ट किया कि सर्कुलर में कहीं भी शिक्षकों को आवारा कुत्तों को रोकने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है. आदेश में साफ तौर पर गेटकीपर और सुरक्षा गार्ड को यह निर्देश दिए गए हैं. इसके बावजूद मुद्दे को गलत तरीके से उछाला जा रहा है.

शिक्षा के मुद्दे पर भी सियासत हावी

बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में असफल होने के बाद अब पंजाब से वही राजनीति की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने कभी भी शिक्षकों के सम्मान को प्राथमिकता नहीं दी.