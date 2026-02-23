हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड और पुलिस

दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड और पुलिस

Delhi Schools Bomb Threat: दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची हैं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 23 Feb 2026 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्कूल प्रशासन ने तत्काल एहतियाती कदम उठाए और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. मौके पर दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गईं और पूरे परिसर की सघन तलाशी शुरू की गई.

बम निरोधक दस्ता भी जांच में जुटा है. फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस धमकी देने वाले की पहचान करने और कॉल या संदेश के स्रोत का पता लगाने में लगी है. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मामले की गंभीरता से जांच जारी है.

(खबर अपडेट की जा रही है)

 

Published at : 23 Feb 2026 09:41 AM (IST)

Bomb Threat DELHI NEWS Schools Bomb Threat
