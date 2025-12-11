दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का मसौदा किया तैयार, नए साल से हो सकता है लागू

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2.0 तैयार कर ली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मंत्रियों के एक समूह (GoM) की बैठक बुलाई है . जिसमें इस पॉलिसी पर आखिरी चर्चा होगी. इसके बाद मसौदा जनता के लिए जारी किया जाएगा, ताकि लोग और अन्य स्टेकहोल्डर्स अपने सुझाव दे सकें.

पॉलिसी का बड़ा फोकस: चार्जिंग व्यवस्था, बैटरी रीसाइक्लिंग और बेहतर लास्ट-माइल यात्रा. सूत्रों के मुताबिक नई ईवी पॉलिसी में तीन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है.

1- बैटरी रीसाइक्लिंग की नई व्यवस्था

ईवी बैटरी करीब 8 साल चलती है. उसके बाद इन्हें फेंकना या सही तरीके से निपटाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. इस बार सरकार ने पहली बार दिल्ली में बैटरी रीसाइक्लिंग की पूरी सिस्टम बनाने का प्लान बनाया है. जिसमें बैटरी जमा करने से लेकर उसे सुरक्षित तरीके से रीसाइकल करने की व्यवस्था शामिल होगी.

2- पूरे शहर में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन

सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं. हर स्टेशन पर 4-5 चार्जिंग पॉइंट होंगे. सरकार का कहना है कि अगर चार्जिंग की सुविधा आसान और तेज होगी, तभी ज्यादा लोग ई-व्हीकल खरीदेंगे.

ये स्टेशन यहां लगाए जाएंगे-

मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

मल्टी लेवल पार्किंग

RWAs और सोसाइटी परिसर

सरकारी ऑफिस

बड़ी (मुख्य मार्ग) सड़कों के किनारे

3- लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए नई छोटी ईवी वैन

नई पॉलिसी में शहर में छोटी ईवी वैन चलाने का प्रस्ताव है. यह वैन 7 यात्रियों और एक ड्राइवर को लेकर चलेगी. ये वाहन दिल्ली की उन गलियों और भीड़ वाले इलाकों में चल सकेंगे जहां बड़ी बसें नहीं जा पातीं, जैसे संकरी कॉलोनियां, बाजार और मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाके. इसके अलावा ई-रिक्शा चलाने के लिए भी तय रूट बनाने की तैयारी है ताकि उनका संचालन और आसान हो सके.

नए साल से लागू हो सकती है पॉलिसी

सरकार की योजना है कि ईवी पॉलिसी 2.0 को नए साल से लागू कर दिया जाए. मौजूदा ईवी पॉलिसी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है. 2020 में शुरू की गई पहली ईवी पॉलिसी को कई बार बढ़ाया गया लेकिन उम्मीद के मुताबिक ई-व्हीकल की बिक्री नहीं बढ़ सकी. इसलिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है.

प्रदूषण कम करने और ट्रैफिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम

अधिकारियों का मानना है कि इस नई पॉलिसी से दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ेगी, ईवी सेक्टर में निवेश आएगा और चार्जिंग और बैटरी रीसाइक्लिंग में रोजगार बढ़ेंगे. नई ईवी वैन और चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार दिल्ली में लोगों की रोजमर्रा की यात्रा को और आसान और साफ-सुथरा बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.