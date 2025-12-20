दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार सभी ट्रैफिक चालान माफ कर सकती है. सरकार एमनेस्टी स्कीम के तहत सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में है. दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट डिपार्मेंट द्वारा काटे गए सभी चालानों को माफ करने का फैसला रेखा गुप्ता सरकार ले सकती है. फाइल एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है. सरकार इसे बहुत जल्द इसे दिल्ली कैबिनेट में पास कर सकती है.

दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान की संख्या लगातार बढ़ती रही है. ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना और गलत पार्किंग जैसे मामलों में हर साल लाखों चालान कटते हैं. कई बार चालान की रकम इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग उसे भरने में असमर्थ हो जाते हैं. ऐसे में एमनेस्टी स्कीम के जरिए सरकार एक बार में सभी पुराने चालानों को खत्म कर आम जनता को राहत देना चाहती है.

सरकार का मानना है कि इस तरह की स्कीम से लोगों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा और वे आगे से ट्रैफिक नियमों का ज्यादा पालन करेंगे. साथ ही, इससे अदालतों में लंबित ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का बोझ भी कम हो सकता है. पहले भी देश के कुछ राज्यों और शहरों में इस तरह की योजनाएं लाई गई हैं, जिनका सकारात्मक असर देखने को मिला है.

हालांकि, सरकार की ओर से अभी इस योजना को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है. अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी और एलजी की सहमति के बाद ही होगा. अगर यह स्कीम लागू होती है तो यह दिल्ली के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.

फिलहाल, लोग सरकार के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार इस एमनेस्टी स्कीम को लेकर स्थिति साफ कर सकती है और राजधानी के लाखों लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.