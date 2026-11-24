दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी नबील को लेकर जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई है. आरोपी अपने साथ एक छोटा और धारदार चाकू लेकर आया था. उसने थाने के अंदर घुसकर पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला कर दिया. इस हमले में थाने के अंदर पांच और उसे पकड़ने पहुंची पुलिस टीम के चार पुलिसकर्मी घायल हुए. बाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी को छह गोलियां लगी. फिलहाल उसकी सर्जरी हुई है और वो अस्पताल में भर्ती है.

जांच एजेंसियां इस हमले को सिर्फ व्यक्तिगत रंजिश या गुस्से का मामला मानकर नहीं चल रही है. आरोपी ने जिस तरह थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया. उसके पीछे किसी खास मकसद या साजिश की आशंका को भी जांच में शामिल किया गया है.

जांच के मुताबिक सोमवार को नबील की मां और बहन शिकायत लेकर थाने पहुंची थी. पुलिस ने इसी सिलसिले में नबील को भी थाने बुलाया था. दोपहर करीब 2:30 बजे वो थाने पहुंचा. वो दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ और रिसेप्शन पर पहुंचकर चिल्लाने लगा कि उसे किसने बुलाया है. इसी दौरान उसने कुर्सी पर बैठे सब इंस्पेक्टर अरविंद के गले पर धारदार चाकू से हमला कर दिया.

थाने में मच गई थी अफरा-तफरी

अचानक हुए इस हमले से थाने में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद वो लॉकअप वाले हिस्से में गया और फिर वापस बाहर आया. पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया. यहां तक कि दरवाजा बंद करने के लिए उसमें लाठी भी फंसाई गई, लेकिन मजबूत कद-काठी वाले आरोपी ने दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकल गया.

थाने के बाहर भी उसने पुलिसकर्मियों पर हमला जारी रखा. पुलिसकर्मियों ने उसे जमीन पर गिराकर काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो एक-दो जवानों को घायल कर वहां से भाग निकला. भागते समय रास्ते में भी उसने एक पुलिसकर्मी पर हमला किया.

जवानों को आईं गंभीर चोटें

वारदात के बाद सबसे पहले सभी घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया. कुछ जवानों को काफी गंभीर चोटें आई थी. इसके बाद आरोपी की तलाश के लिए जामा मस्जिद, चांदनी महल और दरियागंज थानों की पुलिस के साथ एटीएएस, नारकोटिक्स और स्पेशल स्टाफ की टीमें लगाई गई. अलग-अलग जगहों पर उसकी तलाश की गई.

आरोपी के पैर में लगी गोलियां

करीब शाम 4:15 से 4:30 बजे के बीच पुलिस टीम ने उसे बेहद संकरी गलियों में घेर लिया. उस समय इलाके में काफी भीड़ थी. पुलिस के सामने चुनौती थी कि आरोपी को पकड़ने के दौरान किसी आम नागरिक को गोली न लग जाए. बताया जा रहा है कि शुरुआती कार्रवाई में दो गोलियां अपने निशाने से चूक गई. इसके बाद आरोपी ने फिर चाकू से हमला करने की कोशिश की. हालात बिगड़ने पर दो तरफ से फायरिंग की गई. इस दौरान कुल आठ राउंड फायरिंग हुई और पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया. उसके पैर में छह गोलियां लगी.

शहजाद भट्टी का तो हाथ नहीं?

जांच में ये भी देखा जा रहा है कि कहीं इस हमले के पीछे शहजाद भट्टी या किसी अन्य नेटवर्क का हाथ तो नहीं है. अलग-अलग राज्यों में शहजाद भट्टी से जुड़े लोग इसी तरह के हमले करवाने के आरोप सामने आते रहे है. हालांकि फिलहाल इस मामले में किसी तरह का सीधा संबंध सामने नहीं आया है और इस एंगल को भी खारिज नहीं किया गया है.

बेरोजगार था आरोपी

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि नबील बेरोजगार था और कोई काम नहीं करता था. वो पहले अपने पिता के साथ धार्मिक किताबों की छपाई का काम करता था. जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वो धार्मिक किताबों के अलावा किसी अन्य ऐसी सामग्री को तो नहीं पढ़ता था. जिससे उसके मन में हिंसक विचार पैदा हुए हो.

पिता के साथ करता था मारपीट

ये भी जानकारी सामने आई है कि आरोपी अपने पिता के साथ मारपीट करता था.बाद में उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. वो अपनी मां और बहन के साथ भी मारपीट करता था. परिवार के लोग उसे रोजाना खर्च के लिए करीब 200 रुपये देते थे.

नशे की बात भी आई सामने

जांच में आरोपी के नशा करने की बात भी सामने आई है. पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या वो किसी तरह के नारकोटिक्स पदार्थ का सेवन करता था और क्या इसका उसके व्यवहार या हमले से कोई संबंध है. फिलहाल आरोपी का कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट भी जांच में सामने नहीं आया है.

होश आने पर होगी पूछताछ

फिलहाल आरोपी की सर्जरी हो चुकी है और वो अस्पताल में भर्ती है. उसके होश में आने और पूछताछ के लिए फिट होने के बाद दिल्ली पुलिस, आईबी और दूसरी जांच एजेंसियां जॉइंट पूछताछ करेंगी. जांच एजेंसियों का मुख्य फोकस ये पता लगाना है कि उसने पुलिस थाने में घुसकर इस तरह हमला क्यों किया. क्या इसके पीछे कोई खास मकसद था और क्या उसे किसी ने उकसाया या मदद की थी.

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