दिल्ली के प्रदूषण से सेंटा क्लॉज हुए बीमार, मास्क पहन AAP नेताओं संग कनॉट प्लेस में बांटी टॉफी

हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के प्रदूषण से सेंटा क्लॉज हुए बीमार, मास्क पहन AAP नेताओं संग कनॉट प्लेस में बांटी टॉफी

दिल्ली प्रदूषण में सेंटा क्लॉज ने आप नेताओं के साथ टॉफी बांटी. सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाया. सेंटा ने मास्क पहनने के बावजूद घुटन महसूस होने की बात कही.

By : एबीपी दिल्ली-एनसीआर डेस्क | Updated at : 18 Dec 2025 07:28 AM (IST)
दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोगों में टॉफी और चाकलेट बांटने आए सेंटा क्लॉज खतरनाक प्रदूषण से बीमार पड़ गए. जब वह थोड़ा स्वास्थ्य हुए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा समेत अन्य नेताओं के साथ लोगों में टॉफी बांटी. सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब सेंटा को दिल्ली का एक्यूआई दिखाया गया तो वह बेहोश हो गए. इसके  बाद मजबूरी में उन्हें गैस मास्क लगाने पड़े और दिल्ली की जहरीली हवा से बच पाए. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सेंटा क्लॉज ने भाजपा सरकार को संदेश दिया कि कुछ काम करें. दिल्लीवालों ने उन्हें एक ही मौका दिया है. दिल्ली की हवा की तरह भाजपा सरकार का प्रशासन भी वेरी पुअर है. इन्हें माफी मांगने के बजाय इस्तीफा देना चाहिए.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज भारत और देश की राजधानी दिल्ली आए लेकिन आते ही प्रदूषण के कारण बीमार पड़ गए. बड़ी मुश्किल से उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ और फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल मास्क पहनकर कनॉट प्लेस में बच्चों को चॉकलेट बांटी. जब सेंटा क्लॉज को यहां का एक्यूआई दिखाया गया तो वे बेहोश हो गए और अब इंडस्ट्रियल मास्क लगाकर छोटे बच्चों को टॉफियां बांट रहे हैं. आम आदमी पार्टी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से कहना चाहती है कि वह कुछ काम करें क्योंकि एक्यूआई के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा करके संख्या तो कम की जा सकती है मगर प्रदूषण कम नहीं किया जा सकता. जनता ने बहुत सोच-समझकर भाजपा सरकार को एक मौका देने का फैसला किया था, मगर भाजपा पूरी तरह से विफल हो रही हैं. 

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डॉक्टर और अस्पताल सहित सभी लोग कह रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोग बीमार पड़ रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस पर काम करने को कहा है. कनॉट प्लेस के जनपथ सहित पूरी दिल्ली में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का प्रशासन भी बेहद खराब है. भाजपा की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के हाथ जोड़ कर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें इस्तीफा देना होगा. 

वहीं, सांता क्लॉज ने कहा कि मास्क लगाने पर भी मेरा दम घुट रहा है और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि एक बच्चा प्रतिदिन 15 सिगरेट के बराबर धुआं अंदर ले रहा है. जो बच्चे कभी इन चीजों को देखते तक नहीं हैं, वे भी इसके शिकार हो रहे हैं. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हाथ जोड़कर दिल्ली वालों से इसलिए माफी मांग रहे हैं क्योंकि वह पूरी तरह से फेल हो चुके हैं.

Published at : 18 Dec 2025 07:28 AM (IST)
AQI Delhi News AAP
