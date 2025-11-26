दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल! AQI ‘बहुत खराब’, ज्वालामुखी की राख ने भी बढ़ाई टेंशन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल! AQI ‘बहुत खराब’, ज्वालामुखी की राख ने भी बढ़ाई टेंशन

दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल! AQI 'बहुत खराब', ज्वालामुखी की राख ने भी बढ़ाई टेंशन

Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है. ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का असर और ज्यादा दिख रहा है. इस बीच, इथियोपिया में ज्वालामुखी से उठी राख को लेकर भी चिंता बढ़ी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 26 Nov 2025 07:40 AM (IST)
दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. हालात ये हैं कि अब यहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. राजधानी की हवा 12वें दिन ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई. शहर का कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 353 रहा, जबकि 24 घंटे का औसत AQI 352 रिकॉर्ड किया गया. इसके साथ ही इस सीजन का सबसे कम अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया. बुधवार (26 नवंबर) को हल्का कोहरा छा सकता है, और तापमान 24 और 9 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक 26 से 28 नवंबर तक हवा में कोई खास सुधार नहीं होगा. अगले 6 दिनों तक AQI ‘बहुत खराब’ से लेकर ‘गंभीर’ श्रेणी में बना रह सकता है. हालात ऐसे हैं कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

ज्वालामुखी की राख से बढ़ सकती है परेशानी

दिल्ली की हवा बिगड़ने की एक और चिंता सामने आई है. इथियोपिया के अफार इलाके में हायली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी फट गया है, जिसकी राख करीब 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचकर पूर्व दिशा में फैल रही है.

मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि राख का बड़ा हिस्सा चीन की तरफ जा रहा है और लेकिन मॉडल्स ने दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पर इसके हल्के प्रभाव की संभावना जरूर जताई है.

वाहनों से सबसे ज्यादा प्रदूषण

पुणे की भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों का योगदान सबसे ज्यादा करीब 19.6% रहा. पराली जलाने से सिर्फ 1.5% प्रदूषण आया. बुधवार को भी यही पैटर्न रहने का अंदेशा है, वाहन प्रदूषण करीब 21% तक पहुंच सकता है.

सीपीसीबी की ‘समीर’ ऐप के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली के 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से केवल रोहिणी में AQI 401 दर्ज हुआ, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. सोमवार को 15 स्टेशन गंभीर स्थिति में थे, जो मंगलवार को घटकर एक रह गया. इसी से पता चलता है कि हवा तो खराब है, पर सोमवार जैसा स्तर नहीं है.

पराली की घटनाएं कम हुईं, पर चिंता बाकी

उपग्रह से मिली तस्वीरों में रविवार को पंजाब में सिर्फ 3, हरियाणा में 1 और यूपी में 522 खेतों में आग की घटनाएं दिखीं. पराली की संख्या कम है, इसलिए इसका असर हवा में बहुत ज्यादा नहीं है. सोमवार का डेटा अभी जारी नहीं हुआ.

टेम्प्रेचर में उतार-चढ़ाव जारी

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है. अधिकतम तापमान भी 25.1 डिग्री रहा, जो इस मौसम का सबसे कम है. पिछले साल यह 23.5 डिग्री दर्ज हुआ था. 

Published at : 26 Nov 2025 07:40 AM (IST)
AIR Pollution DELHI NEWS DELHI AIR POLLUTION
