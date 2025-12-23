क्रिसमस और नए साल को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई, स्टंट करने पर गाड़ी होगी सीज

क्रिसमस और नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने मजबूत सुरक्षा प्रबंध किए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 20,000 पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया है. एक अधिकारी ने मंगलवार (23 दिसंबर) को यह जानकारी दी. राष्ट्रीय राजधानी के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है. दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है जो राजस्थान से निकट है. नव वर्ष मनाने के लिए इन राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों के शहर में आने की उम्मीद है. स्टंट और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि यातायात और अर्धसैनिक बलों सहित लगभग 20,000 पुलिसकर्मी गुंडागर्दी और यातायात नियमों के उल्लंघन के रोकथाम के लिए मौके पर तैनात रहेंगे. पड़ोसी राज्यों के लोगों के संभावित उपद्रव से निपटने के लिए सीमाओं पर अतिरिक्त नाके बनाए जाएंगे और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी.

क्रिसमस के मद्देनजर 10 से अधिक जगहों पर पुलिस बल तैनात

उन्होंने कहा, ''क्रिसमस के मद्देनजर 10 से अधिक स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया जा चुके हैं और सुरक्षा जांच को और भी कड़ा किया जाएगा. दिल्ली में 15 और उन स्थानों पर भी पुलिस तैनात की जाएगी जहां गाड़ियां राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करती है.'' एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, ''यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल से किए जाने वाले स्टंट और शराब पीकर गाड़ी चलाने से निपटने के लिए पहले ही योजना बना ली है. यातायात पुलिस की सहायता के लिए विभिन्न थानों से अतिरिक्त बल तैनात किए जाएंगे.''

स्टंट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस कर्मियों को पाली के अनुसार तैनात किया जाएगा. थानेदारों (एसएचओ) को क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी टीमों के साथ सड़कों पर मौजूद रहने का आदेश दिया गया है. यदि कोई भी स्टंट जैसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो टीमें तुरंत दो या चार पहिया वाहनों को जब्त कर लेंगी. अधिकारी ने कहा कि सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, होटलों की पुलिस कर रही जांच

उन्होंने कहा, ''हमारी टीमें बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, होटल, धर्मशाला, रात्रि आश्रय और अन्य स्थानों की जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई भी व्यक्ति उचित दस्तावेजों के बिना तो नहीं रह रहा है. हमने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने के लिए पहले ही एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है.'' दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि उनका मुख्य ध्यान कनॉट प्लेस, हौज खास, बाजारों और मॉल के आसपास वाहनों की आवाजाही बनाए रखने पर रहेगा.

कनॉट प्लेस में, वैध स्टिकर वाले वाहनों को ही इनर सर्कल क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. अधिकारी ने बताया कि ये स्टिकर दिल्ली पुलिस द्वारा वितरित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि नव वर्ष मनाने के लिए इंडिया गेट पर भारी भीड़ जमा होने के कारण वहां अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा. शहर भर में कई इलाकों में, खासकर मॉल और पार्टी क्षेत्रों के पास, नाके लगाए जाएंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. होटलों के आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी.