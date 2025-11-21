दिल्ली: बहन से बदसलूकी का बदले में दी खौफनाक मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने कीर्ति नगर रेलवे लाइन के पास हुए मर्डर के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक 17 नवंबर की रात पीसीआर कॉल पर पुलिस को खून से लथपथ शव मिला. मृतक की पहचान अंगद, मोती नगर का निवासी के रूप में हुई. उसके गले पर गहरा घाव था और मोबाइल फोन गायब था.

दिल्ली पुलिस ने पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल स्पेशल टीम बनाई. दिल्ली पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई, तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय खुफिया जानकारी के सहारे केस सुलझाया. जांच में सामने आया कि अंगद ने आरोपी सतेंद्र की बहन के साथ दोस्ती की और बाद में उस पर अभद्र संदेश भेजे, धमकाया और आपत्तिजनक वीडियो लीक करने की धमकी दी.

आरोपियों ने अंगद का मर्डर करने की रची साजिश

बार-बार चेतावनी और समझौते के प्रयासों के बावजूद अंगद ने नहीं रुका. इसके बाद आरोपियों ने अंगद का मर्डर करने की साजिश रची.16 नवंबर की शाम शराब पीने का बहाना बनाकर सतेंद्र और उसका साथी अमर मृतक को रेलवे लाइन पर ले गए. वहां उन्होंने पेपर कटर से उसका गला काटकर हत्या कर दी. हरीश चंद्र ,सतेंद्र के चाचा, पूरी घटना के दौरान आरोपीयों के संपर्क में रहा और हत्या की साजिश में शामिल था.

पुलिस ने हत्या में शामिल हथियार को किया बरामद

दिल्ली पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पेपर कटर, मृतक का मोबाइल और सत्याेन्द्र के खून से सने कपड़े बरामद किए. गिरफ्तार आरोपी हरीश चंद्र और सतेंद्र चौधरी अभी फरार आरोपी अमर की तलाश जारी है. दिल्ली पुलिस की टीम फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.