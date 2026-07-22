भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को मिला संजय सिंह का समर्थन, धरनास्थल पर मिलने पहुंचे AAP नेता
Chandra Shekhar Azad Protest: संसद परिसर में भीम आर्मी चीफ पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे हैं. इस दौरान उनसे आप सांसद संजय सिंह मिलने के लिए पहुचे.
आजाद समाज पार्टी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पिछले 3 दिन से संसद परिसर के अदंर धरने पर बैठे हैं. चंद्रशेखर जंतर मंतर पर सोमवार (20 जुलाई) को पुलिस द्वारा अपनी मांगों लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं. इस बीच उनको अब आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का समर्थन मिल गया है.
संजय सिह संसद में बुधवार (22 जुलाई) को चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए पहुंच. इस दौरान उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए निशाना भी साधा है. उन्होंने सरकार के इस रवैये को तानाशाही करार दे दिया है. साथ ही उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन चंद्रशेखर आजाद को देना का ऐलान किया है.
संसद परिसर में छात्रों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे @AzadSamajParty के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद @BhimArmyChief जी को मेरा पूर्ण समर्थन है। सोचिए, यह कैसी तानाशाही है कि एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय तक इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। सड़क से लेकर संसद तक, प्रधानमंत्री का… pic.twitter.com/eh34siwcSV— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 22, 2026
चंद्रशेखर आजाद से मिलकर संजय ने क्या कहा?
चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा, "पिछले कई दिनों से आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद धरने पर बैठे हैं. इनकी मांग है कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है और जो बच्चों की मांगे हैं उनको सरकार सुनें, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इनसे बातचीत करने के लिए अब तक सरकार न तो कोई मंत्री आया है और न सरकार का कोई प्रतिनिधि आया है. न ही इनकी बात सुनी जा रही है.
संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा, "यहां तक कि एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "सड़क पर तानाशाही, सदन में तानाशाही, सदन के परिसर में तानाशाही यह किस प्रकार की सरकार चल रही है. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो गुरूर और अहंकार है वो इस देश की जनता तोड़ेगी."
आप सांसद ने आगे कहा, "सड़क से लेकर संसद तक, प्रधानमंत्री का अहंकार देश की जनता और सांसद मिलकर तोड़ेंगे। मैं पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद की मांगों का समर्थन करता हूं और इस आंदोलन में इनके साथ हूं."