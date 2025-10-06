दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अपराधी गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ के इशारे पर काम कर रहा था. दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के 10 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किया है. जबकि गैंग लीडर हिमांशु भाऊ और उसका साथी साहिल फरार हैं.

दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के 10 सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार कर कोर्ट में मकोका के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है. जबकि गैंग लीडर हिमांशु भाऊ और उसके साथी साहिल को अदालत ने घोषित अपराधी घोषित किया है. दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ अनुपस्थित ट्रायल की अर्जी भी कोर्ट में दी है.

6 मई की गोलीबारी से खुली गैंग की पोल

दिल्ली पुलिस के मुतबिक तिलक नगर के फ्यूजन कार शोरूम में 6 मई 2024 की शाम तीन बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं. छह निर्दोष लोग घायल हुए, जबकि इलाके में दहशत फैल गई. यह हमला सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि लोग हिमांशु भाऊ के नाम से डरें. अगले ही दिन शोरूम मालिक मनोज मलिक को अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल आई. जिसमें खुद को भाऊ बताने वाले ने 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. इसके बाद मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया.

MCOCA के तहत केस, 4 बदमाश एनकाउंटर में ढेर

जांच में खुलासा हुआ कि हिमांशु भाऊ का गैंग 2020 से सक्रिय था और फिरौती, अपहरण, हत्या और फायरिंग जैसी वारदातों में शामिल रहा है. गिरोह के चार शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि 10 को मकोका जैसी कड़ी धाराओं में गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुतबिक गैंगस्टर हिमांशु भाऊ फिलहाल विदेश से गैंग ऑपरेट कर रहा है जो भारत से भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट के जरिए पुर्तगाल गया था.

दिल्ली के कारोबारी थे निशाने पर

भाऊ गैंग ने दिल्ली के व्यापारियों, प्रॉपर्टी डीलरों और प्रतिष्ठित लोगों को निशाना बनाया. गिरोह ने राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में एक युवक की हत्या और नारायणा के कार शोरूम पर फायरिंग जैसी घटनाएं कीं. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस संगठित गैंग को खत्म किया. पुलिस अब फरार सरगना की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है.