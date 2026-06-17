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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-यूपी-हरियाणा में आतंक फैलाने वाला कुख्यात लुटेरा गैंग गिरफ्तार, सरगना सुनील पर 1 लाख का इनाम

दिल्ली-यूपी-हरियाणा में आतंक फैलाने वाला कुख्यात लुटेरा गैंग गिरफ्तार, सरगना सुनील पर 1 लाख का इनाम

Delhi News In Hindi: पुलिस ने अंतरराज्यीय लूट गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कुख्यात शुभम पंडित गैंग के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया. गिरोह ने चांदी कारोबारी पर हमला कर लूट की कोशिश की थी.

Reported By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 17 Jun 2026 05:56 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय लूट गिरोह का भंडाफोड़ किया है. कुख्यात शुभम पंडित गैंग के चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील, जोगिंदर उर्फ मुकेश, गुलजार और अभिषेक उर्फ चिट्टा के रूप में हुई है. 

19 अप्रैल 2026 की रात करीब 9:30 बजे कपासहेड़ा के शिव मंदिर चौक पर एक समालखा निवासी चांदी कारोबारी अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहा था. उसके पास साढ़े तीन किलो चांदी के आभूषण थे, जिनकी अनुमानित कीमत 7-8 लाख रुपये थी. दो बदमाशों ने अचानक उसकी स्कूटी के सामने आकर गिरा दिया. एक आरोपी ने छाती पर पिस्तौल तान दी, जबकि दूसरे ने हथियार की बट से हमला कर बैग छीनने की कोशिश की.

संघर्ष के दौरान पिस्तौल सड़क पर गिर गई. शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और बदमाशों पर ईंट-पत्थर फेंकने लगे. घिर जाने पर आरोपी बाइक से भाग निकले और भीड़ में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की. 

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विशेष टीम ने खंगाले 100+ CCTV

कपासहेड़ा पुलिस ने विशेष टीम गठित कर 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली. तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल डेटा के आधार पर टीम यूपी-हरियाणा तक पहुंची. 14 जून को गौतमबुद्ध नगर से जोगिंदर उर्फ मुकेश को गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर पलवल (हरियाणा) से सुनील, हापुड़ से गुलजार और करनाल से अभिषेक उर्फ चिट्टा को दबोचा गया. इनके कब्जे से 11 लाख रुपये नकद, तीन देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए. 

आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड

सुनील गैंग का सरगना है, जिस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था. उसके खिलाफ 4 हत्याओं समेत 17 से अधिक मामले दर्ज हैं. जोगिंदर पर 12, अभिषेक पर 5 और गुलजार पर भी गंभीर मामले दर्ज हैं. पूछताछ में पता चला कि गुलजार ने कारोबारी की रेकी की थी. गिरोह 12 जून को फिरोजाबाद की लूट और फरीदाबाद रंगदारी कांड में भी शामिल था. पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच जारी है.

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Published at : 17 Jun 2026 05:54 PM (IST)
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