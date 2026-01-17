दिल्ली: पुलिस ने इंटर-स्टेट ऑटो चोर गैंग का किया पर्दाफाश, 3 बदमाश गिरफ्तार

दिल्ली में इंटर-स्टेट ऑटो चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने बदमाशों को ट्रैप लगाकर रोकने की कोशिश की. इस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की. जिसका सीसीटीवी सामने आया है. इस बीच एक पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है. घायल का अस्पताल में इलाज किया जा रहा.

दिल्ली पुलिस की AATS वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटर-स्टेट वाहन चोर गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से चोरी की हुई KIA Seltos कार बरामद हुई है. जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी. इसी गाड़ी का इस्तेमाल हाई-एंड कार चोरी की कई वारदातों में किया जा रहा था.

पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस के मुताबिक, रात के समय Vivek Vihar ITI अंडरपास के पास इस गाड़ी की लगातार मूवमेंट देखी जा रही थी. इसी आधार पर पुलिस टीम ने 15/16 जनवरी की रात ट्रैप लगाकर गाड़ी को रोका. उसी दौरान ड्राइवर ने जानबूझकर पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की.

इस दौरान हेड कॉन्स्टेबल देवेंद्र और कॉन्स्टेबल मनीष घायल हो गए. इसके बाद भी टीम ने बहादुरी दिखाते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया. इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है.

जांच में हुआ ये खुलासा

जांच में पता चला कि ये KIA Seltos दो सितंबर 2025 को मुखर्जी नगर से चोरी हुई थी. आरोपियों ने नंबर प्लेट बदलकर कई जिलों में SUV चोरी की वारदातें को अंजाम दिया. पुलिस अब इनके अन्य साथियों और नेटवर्क की जांच कर रही है.

गिरफ्तार आरोपियों में यूपी के सुल्तानपुर का रहने वाला मशरूर (उम्र 56) है. जिस पर 17 मामले दर्ज हैं. मेरठ निवासी आसिफ (उम्र 42) पर 2 मामले दर्ज हैं. मुजफ्फरनगर निवासी अकील (उम्र 40) पर 27 मामले दर्ज हैं. इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है.