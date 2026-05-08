दिल्ली से कश्मीर तक चला ऑपरेशन, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े तीन बदमाश, लूट को दिया था अंजाम

दिल्ली पुलिस ने एक बड़े कार जैकिंग और लूटकांड का खुलासा करते हुए तीन बदमाशों को जम्मू-कश्मीर के कठुआ से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने करीब 800 किलोमीटर तक पीछा कर इन आरोपियों को पकड़ा. गिरफ्तारी से पहले पुलिस और बदमाशों के बीच 15 किलोमीटर तक फिल्मी अंदाज में हाई-स्पीड चेज भी हुई.

आरोपियों ने दो वारदातों को दिया था अंजाम

पुलिस के मुताबिक 25 अप्रैल को बदमाशों ने एक घंटे के भीतर दिल्ली में दो बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था. पहले विकासपुरी इलाके में हथियार के बल पर एक दुकानदार से 15 हजार रुपये लूटे गए. इसके कुछ देर बाद द्वारका नॉर्थ इलाके में वेगास मॉल के पास एक दंपति से गन प्वाइंट पर फोर्ड इकोस्पोर्ट कार लूट ली गई. इन लगातार वारदातों के बाद द्वारका जिले की AATS टीम तुरंत एक्टिव हुई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. टीम ने तकनीकी सर्विलांस और खुफिया जानकारी के आधार पर कई राज्यों में छापेमारी की. करीब 10 दिन तक लगातार ऑपरेशन चलाया गया.





दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर में चलाया अहम ऑपरेशन

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी दिल्ली से भागकर जम्मू-कश्मीर पहुंच गए हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने पांच दिन तक कश्मीर में लगातार ऑपरेशन चलाया. आखिरकार 7 मई को कठुआ में आरोपियों की लोकेशन मिल गई. पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी भागने लगे जिसके बाद करीब 15 किलोमीटर तक तेज रफ्तार पीछा चला और आखिर में तीनों को दबोच लिया गया.

दिल्ली पुलिस की अहम जांच जारी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहिल निवासी चरखी दादरी हरियाणा, अंसुल उर्फ गोलू निवासी चरखी दादरी और हिमांशु निवासी रेवाड़ी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार अंसुल उर्फ गोलू कुख्यात नीतू डाबोदिया गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई फोर्ड इकोस्पोर्ट कार और भागने में इस्तेमाल की गई महिंद्रा TUV कार बरामद कर ली है. आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की जांच के साथ अन्य सामान की बरामदगी की कोशिश की जा रही है.

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