दिल्ली: SIR से पहले कांग्रेस की तैयारी पूरी, प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव की बड़ी बैठक

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में लोकसभा ऑब्जर्वर, जिला ऑब्जर्वर, विधानसभा ऑब्जर्वर और बीएलए-1 की महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में दिल्ली की 70 विधानसभाओं के 13,148 बूथों पर बीएलए-2 की नियुक्ति और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई. बैठक में विशेष रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन भी मौजूद रहे.

10,138 बूथों पर नियुक्ति पूरी, शेष प्रक्रिया होली के बाद

देवेन्द्र यादव ने बताया कि ब्लॉक अध्यक्षों, विधानसभा ऑब्जर्वरों और बीएलए-1 के संयुक्त प्रयासों से दिल्ली कांग्रेस अब तक 10,138 बूथों पर बीएलए-2 की नियुक्ति कर चुकी है. बाकी बूथों पर नियुक्ति की प्रक्रिया सघन रूप से जारी है और महापर्व होली के बाद इसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने इसे संगठन की मजबूती की दिशा में अहम उपलब्धि बताया.

बैठक में देवेन्द्र यादव और काजी निजामुद्दीन के अलावा पूर्व मंत्री डॉ. नरेंद्र नाथ, लोकसभा और जिला ऑब्जर्वर, विभिन्न जिलाध्यक्षों तथा अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया. सभी नेताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय और प्रभावी बनाने पर अपने सुझाव रखे. संगठन सृजन अभियान को सफल बनाने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी रेखांकित किया गया.

चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया से पहले पूरी तैयारी का दावा

देवेन्द्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अगले महीने से दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत वैध वोटों को काटने की किसी भी साजिश को दिल्ली कांग्रेस नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर शुरू होने से पहले सभी 13,148 बूथों पर बीएलए-2 की नियुक्ति सुनिश्चित कर ली जाएगी. उनके अनुसार हर बूथ पर सक्रिय बीएलए-2 किसी भी गड़बड़ी और वोट चोरी की कोशिशों पर नजर रखेगा.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि पिछले एक वर्ष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि संगठन अब हर बूथ तक पहुंच बना रहा है. संगठन सृजन अभियान के तहत ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर इंचार्ज, विधानसभा ऑब्जर्वर और बीएलए-1 मिलकर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में से बीएलए-2 की नियुक्ति कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बूथ मैनेजमेंट कमेटी और जिला व लोकसभा ऑब्जर्वरों के सहयोग से अधिकांश नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं और शेष भी जल्द पूरी कर ली जाएंगी.

‘बीएलए-2 बनेगा संगठन की रीढ़’, बीजेपी सरकार पर निशाना

देवेन्द्र यादव ने कहा कि बीएलए-2 संगठन की रीढ़ साबित होगा. उनका दावा है कि यही कार्यकर्ता केंद्र और दिल्ली की बीजेपी सरकार की कथित नाकामियों, झूठी घोषणाओं और मूलभूत सुविधाओं की कमी को सीधे जनता तक पहुंचाएगा. उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर सक्रिय नेटवर्क ही भविष्य की राजनीतिक रणनीति की असली ताकत होगा.