हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: SIR से पहले कांग्रेस की तैयारी पूरी, प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव की बड़ी बैठक

दिल्ली: SIR से पहले कांग्रेस की तैयारी पूरी, प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव की बड़ी बैठक

Delhi News In Hindi: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक की. बैठक में दिल्ली की 70 विधानसभाओं के 13,148 बूथों पर बीएलए-2 की नियुक्ति पर चर्चा हुई.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 01 Mar 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में लोकसभा ऑब्जर्वर, जिला ऑब्जर्वर, विधानसभा ऑब्जर्वर और बीएलए-1 की महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में दिल्ली की 70 विधानसभाओं के 13,148 बूथों पर बीएलए-2 की नियुक्ति और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई. बैठक में विशेष रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन भी मौजूद रहे.

10,138 बूथों पर नियुक्ति पूरी, शेष प्रक्रिया होली के बाद

देवेन्द्र यादव ने बताया कि ब्लॉक अध्यक्षों, विधानसभा ऑब्जर्वरों और बीएलए-1 के संयुक्त प्रयासों से दिल्ली कांग्रेस अब तक 10,138 बूथों पर बीएलए-2 की नियुक्ति कर चुकी है. बाकी बूथों पर नियुक्ति की प्रक्रिया सघन रूप से जारी है और महापर्व होली के बाद इसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने इसे संगठन की मजबूती की दिशा में अहम उपलब्धि बताया.

बैठक में देवेन्द्र यादव और काजी निजामुद्दीन के अलावा पूर्व मंत्री डॉ. नरेंद्र नाथ, लोकसभा और जिला ऑब्जर्वर, विभिन्न जिलाध्यक्षों तथा अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया. सभी नेताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय और प्रभावी बनाने पर अपने सुझाव रखे. संगठन सृजन अभियान को सफल बनाने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी रेखांकित किया गया.

चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया से पहले पूरी तैयारी का दावा

देवेन्द्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अगले महीने से दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत वैध वोटों को काटने की किसी भी साजिश को दिल्ली कांग्रेस नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर शुरू होने से पहले सभी 13,148 बूथों पर बीएलए-2 की नियुक्ति सुनिश्चित कर ली जाएगी. उनके अनुसार हर बूथ पर सक्रिय बीएलए-2 किसी भी गड़बड़ी और वोट चोरी की कोशिशों पर नजर रखेगा.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि पिछले एक वर्ष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि संगठन अब हर बूथ तक पहुंच बना रहा है. संगठन सृजन अभियान के तहत ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर इंचार्ज, विधानसभा ऑब्जर्वर और बीएलए-1 मिलकर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में से बीएलए-2 की नियुक्ति कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बूथ मैनेजमेंट कमेटी और जिला व लोकसभा ऑब्जर्वरों के सहयोग से अधिकांश नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं और शेष भी जल्द पूरी कर ली जाएंगी.

‘बीएलए-2 बनेगा संगठन की रीढ़’, बीजेपी सरकार पर निशाना

देवेन्द्र यादव ने कहा कि बीएलए-2 संगठन की रीढ़ साबित होगा. उनका दावा है कि यही कार्यकर्ता केंद्र और दिल्ली की बीजेपी सरकार की कथित नाकामियों, झूठी घोषणाओं और मूलभूत सुविधाओं की कमी को सीधे जनता तक पहुंचाएगा. उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर सक्रिय नेटवर्क ही भविष्य की राजनीतिक रणनीति की असली ताकत होगा.

और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Devendra Yadav DELHI NEWS CONGRESS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: SIR से पहले कांग्रेस की तैयारी पूरी, प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव की बड़ी बैठक
दिल्ली: SIR से पहले कांग्रेस की तैयारी पूरी, प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव की बड़ी बैठक
दिल्ली NCR
दिल्ली: SA और जिम्बाब्वे के मैच से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, रात 10 बजे तक कई मार्ग प्रभावित
दिल्ली: SA और जिम्बाब्वे के मैच से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, रात 10 बजे तक कई मार्ग प्रभावित
दिल्ली NCR
Israel Attack on Iran: 'जिनके पूर्वज भारत से हैं वो...', खामनेई की मौत पर संजय सिंह ने अमेरिका की नीति पर उठाए सवाल
'जिनके पूर्वज भारत से हैं वो...', खामनेई की मौत पर संजय सिंह ने अमेरिका की नीति पर उठाए सवाल
दिल्ली NCR
Delhi News: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, यात्रियों के लिए अहम निर्देश
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, यात्रियों के लिए अहम निर्देश
Advertisement

वीडियोज

बैंक अकाउंट से गैस सिलेंडर तक: सब बदला! | Paisa Live
US-Israel Iran War: ईरान में खामेनेई की मौत पर जश्न ! | Khamenei | Netanyahu | Trump
US-Israel Iran War: Khamenei की मौत के बाद Dubai में ईरानी सेना ने दागी मिसाइलें | Netanyahu
US-Israel Iran War:खामेनेई की मौत के बाद Donlad Trump की पहली प्रतिक्रिया | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: 'शुक्रिया ट्रंप', Khamenei की मौत पर Reza Pahlavi का बयान | Netanyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 17 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 17 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का इतने परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का इतने परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
गांव में कैसे खोल सकते हैं मुर्गी फार्म, इस बिजनेस में कितना लगता है पैसा?
गांव में कैसे खोल सकते हैं मुर्गी फार्म, इस बिजनेस में कितना लगता है पैसा?
हेल्थ
Coughing At Night: रात में बिस्तर पर जाते ही आने लगती है खांसी, जानें क्यों हो रही यह समस्या?
रात में बिस्तर पर जाते ही आने लगती है खांसी, जानें क्यों हो रही यह समस्या?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget