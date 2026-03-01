'जिनके पूर्वज भारत से हैं वो...', खामनेई की मौत पर संजय सिंह ने अमेरिका की नीति पर उठाए सवाल

ईरान के लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में मौत की पुष्टि के बाद दुनियाभर से राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रहीं हैं. भारत में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी खामेनेई को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की है. जिसमें उन्होंने अमरीकी नीति पर सवाल उठाए हैं.

आप नेता संयज सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, “जिनके पूर्वज भारत से हैं वो अयातुल्लाह खामेनई ईरान के सुप्रीम लीडर बने उनका जाना एक युग का अंत है. भारत ने एक भरोसे मंद दोस्त खोया है. खामेनई जी को विनम्र श्रद्धांजलि. ईरान भारत का परम्परागत मित्र है, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट किया हमेशा भारत का साथ दिया. भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की. इस संकट की घड़ी में भारत सरकार को अपना रुख़ स्पष्ट करना चाहिए, वरना वैश्विक तानाशाह अमेरिका की तानाशाही का दायरा दुनिया भर में बढ़ता जाएगा. वेनेजुएला के बाद ईरान कहाँ तक फैलेगा इजराइल अमेरिका का आतंक?”

खामेनेई की मौत की पुष्टि आज सुबह हुई

ईरान की सरकारी मीडिया ने अपने सुप्रीम लीडर की मौत की पुष्टि की है. जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इसकी पुष्टि करते हुए इसे ईरानी जनता के लिए न्याय बताया. उधर ईरान ने इसके उलट इसे सीधे तौर पर आतंकवाद बताया उर बदला लेने की धमकी दी है.

यहां बता दें कि 86 वर्षीय खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और उन्होंने अपने किसी उत्तराधिकारी का भी ऐलान नहीं किया था. मीडिया रिपोर्ट्स में उनके परिवार के भी कई सदस्यों के मारे जाने की खबर है.

भारत में भी लोकप्रिय थे खामेनेई

भारत में भी ईरानी लीडर खामेनेई काफी लोकप्रिय थे, खासकर शिया समुदाय में, उन्हें कुछ लोग बाराबंकी से भी जोड़ते हैं.इसलिए ही संजय सिंह ने खोमेनाई लिखा जो बाराबंकी के खुमैनी से जोड़ा जाता है.